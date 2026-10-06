PNL și USR atacă la Curtea Constituțională numirea conducerii interimare a TVR

Judecătorii CCR. Foto: Hepta

Numirea conducerii interimare a Societății Române de Televiziune ajunge la Curtea Constituțională. PNL și USR au depus marți o sesizare, a anunțat deputata liberală Raluca Turcan, notează Agerpres.

Cele două partide contestă decizia luată în Birourile permanente reunite. Opoziția susține că procedura nu putea fi folosită în acest caz.

„PNL şi USR au depus o sesizare la Curtea Constituţională cu privire la numirea interimară la conducerea televiziunii publice. Am realizat acest demers pentru că numirea interimară realizată în Birourile permanente reunite încalcă atât legislaţia privind funcţionarea televiziunii publice, cât şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale”, a declarat Turcan, la Parlament.

Argumentul opoziției ține de condițiile prevăzute de lege. Numirile interimare pot fi făcute de Birourile permanente reunite doar dacă plenul reunit al celor două Camere nu se poate întruni din lipsă de cvorum.

„Legea privind organizarea şi funcţionarea televiziunii şi radioului public prevede ca aceste numiri interimare să poată să fie realizate în Birourile permanente reunite dacă plenurile reunite nu se pot convoca şi reuni din lipsă de cvorum. Aşadar, această procedură nu a fost îndeplinită, nu există niciun element care să arate că s-a intenţionat convocarea plenurilor reunite şi că nu s-a putut realiza lucrul acesta şi că nu a fost cvorum. Ca atare, Birourile permanente reunite s-au substituit unui text de lege care vizează plenurile reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului”, a explicat deputata.

Turcan a amintit că CCR s-a mai pronunțat pe o hotărâre a Parlamentului în acest dosar. Curtea s-a autosesizat și pe o altă hotărâre, cea privind numirea reprezentantului Guvernului în conducerea televiziunii publice.

Liberala acuză majoritatea PSD-AUR că a ales Birourile permanente tocmai pentru a scăpa de controlul Curții.

„Noi cunoaştem exact cadrul în care poţi sesiza Curtea Constituţională, şi anume, Curtea se poate pronunţa pe hotărâri ale Parlamentului sau pe acte normative. Birourile permanente reunite au fost alese ca subterfugiu pentru a recurge la numirea la conducerea televiziunii publice, tocmai pentru că majoritatea creată PSD-AUR îşi imaginează că la Curtea Constituţională nu se poate iniţia acest demers de sesizare pe hotărârile Birourilor permanente reunite. Sperăm ca această decizie să vină, pentru că a fost încălcată Legea de funcţionare a televiziunii şi radioului public şi de asemenea o majoritate parlamentară, chiar şi cea între PSD şi AUR, nu se poate substitui unui text de lege”, a spus Turcan.

Opoziția nu se bazează doar pe CCR. Deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat o acțiune în contencios administrativ, pentru cazul în care Curtea s-ar declara necompetentă. Ea vizează conducerile SRR și SRTv.

„Am demarat această procedură, am depus plângere prealabilă, pentru că, din păcate, noi asistăm la o coaliţie care iubeşte să încalce legea, pentru că despre asta este vorba”, a declarat acesta.

Dimitriu spune că problema a început mai devreme, odată cu modificarea componenței Birourilor permanente.

„Şi tot acest parcurs pe care îl fac cei de la AUR şi de la PSD, dacă e să ne aducem aminte, a început în momentul în care au hotărât, intempestiv, ilegal şi neconstituţional, să modifice structura Birourilor permanente. Pentru că ei, practic, au fugit de plenul reunit, pentru că în plen nu au majoritate. PSD-AUR nu are această majoritate, dar înainte să ajungă în Birourile permanente reunite pentru a lua această hotărâre, repet, ilegală, au reuşit, tot în mod neconstituţional şi ilegal, să schimbe componenţa Birourilor permanente, astfel încât să-şi asigure această majoritate. Deci, suntem în faţa unei fraudări a Constituţiei, în faţa unei fraudări a legilor ţării, făcută de PSD şi AUR”, a afirmat deputatul.

Dimitriu a criticat și decizia anterioară a Curții Constituționale, cea prin care au fost dizolvate conducerile instituțiilor media publice.

„Din punctul nostru de vedere, este o hotărâre greşită adoptată de Curtea Constituţională. O respectăm, pentru că suntem cu statul de drept şi vrem ca statul de drept să fie respectat şi atunci când, din punctul meu de vedere, e ceva greşit, dar asta nu înseamnă că plecăm capul şi spunem 'e ok ce a făcut Curtea Constituţională'. Nu este ok. Şi să presupunem că ar fi ok ce a făcut Curtea Constituţională, nu avem cum să girăm un abuz grosolan făcut în Birourile permanente reunite. Dacă ai o lege care îţi pune foarte clar că poţi să apelezi la această procedură doar dacă n-ai cvorum, doar dacă s-a respins - că mai e o condiţie, să se fi respins în plenul reunit raportul şi să se vacanteze posturile, în niciun caz pentru ipoteza pe care o avem în faţă, şi anume Curtea Constituţională practic a dizolvat conducerile. Deci nu poţi să-ţi bagi joc de lege, de Constituţia ţării de la cel mai înalt for legislativ al statului şi să spui că este ok. Nu, nu suntem părtaşi la aşa ceva”, a adăugat Dimitriu.