Premierul Luca Niculescu, de Ziua Armatei: „Pacea nu mai poate fi considerată un lucru de la sine înțeles”

Luca Niculescu: La graniţele noastre războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să provoace suferinţă. FOTO: Captură video

Premierul Luca Niculescu a declarat, la ceremonia din Parcul Carol organizată de Ziua Armatei Române, că trăim într-o lume în care pacea nu mai poate fi considerată "un dat", "un lucru de la sine înţeles", că ameninţările cibernetice, atacurile hibride, campaniile de dezinformare "ne pun la încercare", iar poziţia României la Marea Neagră ne obligă la o vigilenţă permanentă, potrivit Agerpres.



„Pe 25 octombrie 1944, armata română încheie eliberarea teritoriului naţional de sub ocupaţie străină. A fost un moment de curaj, un moment de sacrificiu, pe care avem datoria să nu îl uităm. Am venit aici doar la câteva zile de la preluarea mandatului de prim-ministru cu un sentiment profund de recunoştinţă, dar şi cu o conştiinţă clară a responsabilităţilor pe care le avem astăzi. Ne înclinăm în faţa celor care au plătit cu viaţa pentru libertatea şi independenţa Românie. Îi cinstim şi pe militarii care au servit în teatrele de operaţii din afara ţării, contribuind prin curajul, prin profesionalismul lor, la credibilitatea României ca membru al NATO.

Dar respectul faţă de sacrificiul lor nu se exprimă doar prin ceremoniile de comemorare. Se exprimă, înainte de toate, prin ceea ce facem astăzi pentru a apăra România şi pentru a păstra pacea. Pentru că trăim într-o lume în care pacea nu mai poate fi considerată un dat, un lucru de la sine înţeles”, a spus, duminică, premierul la ceremonia de la Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I, organizată de Ziua Armatei Române.



El a adăugat că la graniţele noastre războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să provoace suferinţă şi distrugere.



„Ameninţările cibernetice, atacurile hibride, campaniile de dezinformare ne pun la încercare, iar poziţia României la Marea Neagră ne obligă la o vigilenţă permanentă.

În această zi, în această zi de duminică, milioane de români sunt acasă, sunt alături de familiile lor. Copiii se joacă, oamenii îşi fac planuri pentru săptămâna viitoare. Pe scurt, viaţa îşi urmează cursul firesc. În spatele acestei normalităţi se află însă oameni care veghează zi şi noapte pentru ca noi să putem trăi în siguranţă”, a afirmat premierul Niculescu.