Premierul Luca Niculescu l-a numit pe Gabriel-Ciprian Ene în funcţia de secretar general al Guvernului

<1 minut de citit Publicat la 23:59 29 Oct 2026 Modificat la 23:59 29 Oct 2026

Premierul Luca Niculescu l-a numit pe Gabriel-Ciprian Ene în funcţia de secretar general al Guvernului. Sursa foto: Gabriel-Ciprian Ene/facebook

Prim-ministrul României, Luca Niculescu, l-a numit, joi, pe Gabriel-Ciprian Ene în funcţia de secretar general al Guvernului. Acesta este magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Decizia a fost publicată şi în Monitorul Oficial.

Joi seară, a fost publicată în Monitorul Oficial decizia lui Luca Niculescu: "Începând cu data de 2 noiembrie 2026, domnul Gabriel-Ciprian Ene se numeşte în funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru".

Gabriel-Ciprian Ene este magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție din martie 2017.

Funcţia de secretar general al Guvernului are rang de ministru și coordonează activitatea administrativă a Executivului.