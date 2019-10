Premierul Viorica Dăncilă este în această seară față în față cu Mihai Gâdea la "Sinteza zilei" și răspunde la cele mai importante întrebări ale momentului.

Iată principalele declarații ale premierului:

DESPRE MOȚIUNE

- Moțiunea nu va trece, Guvernul nu va cădea. Și spun acest lucru pentru că eu cred în responsabilitatea membrilor Parlamentului României.

- Sunt convinsă că în fiecare partid există nemulțumiri, există anumite lucruri care ar trebui să meargă altfel, dar nimic nu va justifica faptul că ai votat pentru o politică de austeritate, pentru a aduce în loc nimic, pentru a arunca țara în instabilitate.

- Președintele Iohannis nu mai știe de separația puterilor în stat și vrea să și le subordoneze pe toate. Acest lucru este de neacceptat și cred că toți cei care văd asta vor sancționa acest lucru.

- Am avut discuții cu parlamentari de la alte partide, dar am văzut în spațiul public niște lucruri care m-au îngrozit și o iresponsabilitate care ne poate costa ca țară: că s-au cumpărat deputați, senatori. Toate aceste informații sunt citite și în plan extern și nu ne fac bine ca țară.

- Este normal să discut - mulți dintre parlamentari au vrut să discute cu mine și să mă întrebe ce va fi, cum va fi, ce va urma. Mulți erau interesați de ce investițiile locale.

- Cred că mâine vor fi mulți care vor da dovadă de responsabilitate. Toți românii vor urmări care va fi votul pe moțiune și va fi greu să explici că ai dat un guvern jos și vii cu nimic. Nu avem încă o alternativă nici pentru programul de guvernare și nici pentru cabinet.

- PSD va intra în sală, dar nu va vota. Cvorumul îl vom asigura, ei vor trebui să-și asigure cele 233 de voturi 'pentru'.

- PSD știe care este ținta lui Victor Ponta și anume vrea să distrugă acest partid. De-a lungul timpului Victor Ponta a mințit multă lume, a dezinformat și a trădat foarte mulți oameni. Victor Ponta nu va fi acceptat de PSD.

- Chiar dacă moțiunea va trece, noi vom merge mai departe tot la fel de uniți. Dacă măcar un județ voia să-l accepte pe Ponta nu era un vot în totalitate pentru a nu accepta să se alăture nouă.

DESPRE DECLARAȚIILE ANEI BIRCHALL

- Dacă eu ceream destituirea șefului DIICOT cred că la ora aceasta mă linșau, eram criticată pe toate canalele că am intervenit în justiție, afla Bruxelles-ul, trimiteau peste tot că premierul a intervenit în justiție.

- În transmit lui Klaus Iohannis să lase justiția în pace. Dânsul intervine în justiție și acest lucru este de neacceptat. Am spus că nu o să intervin în justiție - nici să desființez Secția specială, nici să iau alte decizii prin ordonanță de urgență. Dar președintele face acest lucru.

- Legat de declarațiile doamnei ministru Ana Birchall, trebuia să fie revocată până acum. Este opinia domniei sale, nu este opinia PSD și nici o linie creionată de Guvern.

DESPRE MIZELE CĂDERII GUVERNULUI DĂNCILĂ

- Cred că mai sunt și alte mize în afară de desființarea Secției speciale. Probabil sunt și alte mize legate de justiție - nu am de unde să știu. Sper să nu mai avem situații de genul procurorului Portocală sau Oană. Sper să avem o justiție independentă și să fie oameni care nu pot fi controlați politic. De aceea am și nominalizat-o pe judecătoarea Dana Gârbovan.

DESPRE MINISTERELE UNDE NU EXISTĂ TITULARI

- În săptămâna de după moțiune voi veni cu remanierea în Parlament. Atâta timp cât era o moțiune de cenzură am vrut să vedem ce se întâmplă cu aceasta. Am sperat și ca președintele, care a jurat să respecte Constituția, va respecta deciziile Curții Constituționale. Am văzut un președinte pentru care deciziile CCR nu există.

- Nu văd că are intenția să numească miniștri interimari și cred că acest aspect este deosebit de grav.

DESPRE POSTUL DE COMISAR EUROPEAN

