Președintele AEP spune că alegerile parțiale ar trebui organizate anual: „Să fie o dată fixă. Le faci în primii trei ani de mandat”

Președintele AEP, Adrian Țuțuianu. Foto: Agerpres

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, a spus, miercuri, că va propune ca alegerile parţiale să fie organizate o dată pe an. „Mă gândesc că, de exemplu, luna martie-aprilie ar putea să fie o dată fixă”, a spus el, potrivit Agerpres.

„Pe viitor, ca să anticipez ce dorim să schimbăm în legislaţie, cred că alegerile parţiale ar trebui să fie organizate o dată pe an. Mă gândesc că, de exemplu, luna martie-aprilie ar putea să fie o dată fixă în care se organizează alegeri parţiale. Le faci în primii trei ani de zile din interiorul unui mandat şi anul patru nu are rost să mai organizezi alegeri parţiale pentru că vin alegerile la termen”, a spus Ţuţuianu, într-o conferinţă de presă, la Palatul Parlamentului.

În plus, el a adăugat că la fel ar trebui să se procedeze pentru toate competiţiile electorale.

„O să propun, pentru că o consider benefică, organizarea alegerilor la o dată fixă. Asta elimină toate discuţiile din spaţiul public şi ajută şi Autoritatea Electorală Permanentă să se pregătească adecvat organizării unui scrutin”, a afirmat acesta.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat, la finalul lunii septembrie, că proiectul de lege privind alegerile anticipate a fost pus în transparenţă publică.

Conform proiectului, Guvernul ar urma să adopte, la propunerea AEP şi a Ministerului Afacerilor Interne, hotărârile privind data alegerilor, calendarul, cheltuielile şi măsurile tehnice în cel mult cinci zile de la dizolvarea Parlamentului, iar data alegerilor ar urma să fie adusă la cunoştinţă publică cu cel puţin 75 de zile înaintea zilei votării.

„Soluţia corespunde estimării prezentate de AEP în luna iulie, potrivit căreia încadrarea în termenul constituţional impune reducerea cu cel puţin 15-20 de zile a unor termene procedurale, şi garantează că alegerile se desfăşoară în limitele stabilite de Constituţie”, potrivit unui comunicat transmis de AEP.

Proiectul mai prevede ca înregistrarea, atât pentru votul la secţiile de votare din străinătate, cât şi pentru votul prin corespondenţă, să înceapă în a treia zi de la dizolvarea Parlamentului.