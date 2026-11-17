Primarul Brașovului nu crede că se va face reforma administrativă: „Noi nu am fost în stare să reducem numărul de parlamentari”

Primarul Braşovului, George Scripcaru. FOTO: Facebook/ George Scripcaru

Primarul Braşovului, George Scripcaru, a anunţat, marţi, în direct la Antena 3 CNN, că PNL susţine reforma administrativă, dar aceasta s-ar putea bloca din cauze care ar ţine de "frustrări, orgolii şi interese politice sau de natură etnică". El a remarcat şi "o problemă de constituţionalitate". De asemenea, edilul nu crede că UDMR poate depune o moţiune de cenzură.

George Scripcaru s-a arătat pesimist în privinţa reformei administrative: "Noi n-am fost în stare să punem în operă referendumul privind numărul de parlamentari şi să restrcuturăm Parlamentul şi noi vrem să reorganizăm România, după ce n-am ţinut cont de opinia poporului care a votat referendumul".

"Este o temă adusă în spaţiul public de PSD şi este bine că se discută. Cred că are şi un substrat strategic, ca să mai discutăm şi de alte teme. Au mai fost tentative, dar dacă nu sunt lucrurile serioase, să nu dăm posibilitatea la alte frustrări, orgolii şi interese politice sau de natura etnică... Altfel nu se poate face.

Nu poate să facă UDMR o moţiune de cenzură singur, să fim serioşi.

(n.r. - nu singur, dar poate să depună cu AUR. am putea avea o moţiune de cenzură votată împreună de Bolojan, Simion, Fritz şi Kelemen Hunor?) Nu cred că e posibil aşa ceva, trebuie doar să fim cu picioarele pe pământ. Nu faci o reorganizare de pe o zi pe alta şi la TV. Lucrurile se fac cu studii de impact, cu oameni de specialitate.

Discuţia pe care am avut-o la partid cu Ilie Bolojan şi cu ceilalţi primari care au participat a fost că acest lucru este necesar, că România are nevoie de reorganizare administrativă.

(n.r. - avem cel puţin 3 hărţi în ce priveşte judeţele) Pentru că fiecare lansează fel şi fel de idei la TV. Punctul de vedere al PNL este că suntem de acord cu reorganizarea ca fiind necesară şi utilă. Trebuia făcută mai de demult. Cum se va face trebuie să discutăm.

(n.r. - câte judeţe să aibă România în opinia dvs?) Noi n-am fost în stare să punem în operă referendumul privind numărul de parlamentari şi să restrcuturăm Parlamentul şi noi vrem să reorganizăm România, după ce n-am ţinut cont de opinia poporului care a votat referendumul. Nu se fac lucrurile la modul că trebuie să fie 7-8-9-12 judeţe. Nu, pentru că avem o problemă şi de constituţionalitate", a declarat primarul Braşovului, George Scripcaru.