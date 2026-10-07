Primarul Bucureștiului a intrat în programul lui Michael Bloomberg. Face cursuri despre mobilitate și „va primi asistență”

Ciprian Ciucu a fost ales să participe la programul de formare inițiat de Bloomberg Philanthropies și London School of Economics and Political Science (LSE), la Londra. Foto: Ciprian Ciucu / Facebook

Pentru prima dată, primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a fost ales să participe la programul de formare inițiat de Bloomberg Philanthropies și London School of Economics and Political Science (LSE), la Londra. Pe lângă cursurile cu renumiți profesori la care a participat, primarul general va primi astistență pentru dezvoltarea unor politici, în principal pe zona de mobilitate, potrivit unui comunicat de presă oficial.

Primarul general Ciprian Ciucu, alături de primari din 17 țări, a participat timp de patru zile la renumitul program gândit pentru modernizarea administrațiilor locale. El fost selectat de organizatori să facă parte din a doua promoție a inițiativei și s-a întâlnit cu experți internaționali de la Bloomberg Philanthropies, LSE și Hertie School.

„Voi primi asistență pe parcursul a nouă luni pentru dezvoltarea unor politici pentru orașul nostru. Programul este bine gândit, în afară de cursurile intensive de formare profesională, voi primi asistență pe parcursul a nouă luni pentru dezvoltarea unor politici pentru orașul nostru. Am ales mobilitate, cu accent pe STB”, a spus Ciprian Ciucu.

Aceste programe de top, dedicate primarilor din întreaga lume, au fost concepute la inițiativa și cu sprijinul Boomberg Philanthropies, o fundație pe care Michael Bloomberg, fostul primar al New Yorkului, a înființat-o cu scopul de susține primari și orașe. Este un program de formare bine primit: primarul Madridului a participat anul trecut.

„Câteva gânduri personale, de aici, din Londra. Am fost alături de alți primari din orașe importante din Europa. Problemele pe care le avem sunt, în general, similare. Am vorbit mult unii cu alții, pe parcursul a patru zile. Fiecare dintre noi simțim că avem prea puțină putere (legală, bugete etc.) în raport cu responsabilitățile pe care ni le-ați dat.

Așa cum i-am cunoscut, primarii din Europa, indiferent de țara din care vin, sunt, în general oameni simpli, care au câștigat alegeri în comunitățile lor și care nu și-ar dori să facă nimic altceva în viață, altceva decât să își dedice viața orașelor lor”, a spus Ciprian Ciucu, citat în comunicat.

În decembrie, doi funcționari ai Primăriei Capitalei aleși de el vor participa la un curs imersiv la Berlin. Aceștia, alături de Ciprian Ciucu, vor coordona o echipă de zece membri, care va găsi soluții inovatoare pentru problemele de mobilitate ale Bucureștiului.

Inițiativa Bloomberg LSE pentru leadership în orașele europene este concepută și coordonată de Bloomberg Philanthropies, împreună cu London School of Economics and Political Science (LSE). Ea a fost lansată în 2025 și este pusă în aplicare de LSE Cities, în colaborare cu Hertie School din Berlin.

Inițiativa are la bază o activitate de peste zece ani desfășurată de Bloomberg Philanthropies. Interesul este să promoveze în plan global leadershipul în rândul primarilor și să modernizeze activitatea administrațiilor locale.

Bloomberg Philanthropies investește în 700 de orașe și 150 de țări din întreaga lume pentru a asigura o viață mai bună și mai lungă pentru cât mai mulți oameni.

Organizația se concentrează să creeze schimbări durabile în cinci domenii-cheie: arte, învățământ, mediu, inovare administrativă și sănătate publică.

Bloomberg Philanthropies reunește tot ceea ce oferă Michael R. Bloomberg, inclusiv donațiile sale din partea fundației, corporative și personale, precum și Bloomberg Associates, o organizație filantropică de consultanță care consiliază orașele din întreaga lume.

În 2025, Bloomberg Philanthropies a distribuit 4,3 miliarde de dolari.

London School of Economics and Political Science (LSE) este o universitate de renume internațional specializată în științe sociale.

Este una dintre universitățile cu cea mai mare deschidere internațională din lume, iar diversitatea oamenilor, a ideilor și a domeniilor de interes face din această școală un puternic centru de cercetare, învățământ și implicare publică.

Înființată în 1895, viziunea inițială a LSE ca „o comunitate de oameni și idei, fondată pentru a descoperi cauzele fenomenelor, spre binele societății” rămâne valabilă și astăzi. Instituția continuă să își folosească know-how-ul bazat pe cercetare pentru a influența politica și a contribui la soluționarea celor mai arzătoare probleme ale planetei.

LSE Cities este un centru internațional care investighează complexitățile orașului contemporan. Centrul desfășoară activități de cercetare, învățământ postuniversitar și executiv, consiliere și implicare, atât în Londra, cât și în străinătate.

Lărgind angajamentul de peste un secol al LSE față de înțelegerea societății urbane, LSE Cities analizează modul în care sistemele urbane complexe reacționează la presiunile de creștere, schimbare și globalizare prin noi infrastructuri de proiectare și de guvernare, care completează, dar și amenință echitatea socială și sustenabilitatea ecologică.

Hertie School este o universitate privată cu sediul în Berlin (Germania), acreditată de stat și de Consiliul Științific German. Aceasta pregătește studenți excepționali pentru posturi de conducere din administrația publică, afaceri și societatea civilă.

Predarea interdisciplinară și orientată spre practică, cercetarea de înaltă calitate și o rețea internațională extinsă diferențiază Hertie School și o poziționează ca ambasadoare a bunei guvernări, caracterizată prin dezbatere publică și implicarea în modelarea viitorului.