PSD acuză PNL și USR că vor să legalizeze consumul de droguri în România: „Au venit în Parlament cu această mizerie”

2 minute de citit Publicat la 12:32 07 Oct 2026 Modificat la 12:34 07 Oct 2026

Parlamentul României. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

PSD lansează acuzații dure la adresa PNL și USR după depunerea în Parlament a unui proiect de lege care ar schimba modul în care este sancționată deținerea de droguri pentru consum propriu. Diana Tușa susține că inițiativa înseamnă, în realitate, o dezincriminare masivă a consumului și îi acuză pe inițiatori că încearcă să relaxeze legislația într-un moment în care România nu are suficiente centre pentru tratarea dependenței.

Potrivit acesteia, proiectul a fost depus în regim de urgență de senatorii Cristian Ghinea, de la USR, Daniel Fenechiu, de la PNL, și Victoria Stoiciu, independentă.

Tușa afirmă că proiectul ar scoate din zona penală o mare parte dintre faptele legate de posesia, cultivarea, producerea și chiar importul de droguri pentru consum propriu, inclusiv în cazul drogurilor de mare risc.

„De la închisoare se trece la o amendă de 1.000-3.000 de lei, care se poate înjumătăți. Fără prag cantitativ. Fără nicio legătură reală cu tratarea dependenței”, susține Diana Tușa.

Ea invocă și date potrivit cărora DIICOT ar fi raportat o creștere de 27% a dosarelor privind traficul și consumul de droguri și spune că modificarea legislației vine într-un moment în care consumul în rândul tinerilor reprezintă deja o problemă serioasă.

PSD spune că România nu are suficiente centre de tratament

Una dintre principalele critici aduse proiectului este lipsa unei infrastructuri medicale care să poată prelua persoanele dependente.

Diana Tușa susține că România are doar câteva secții publice de post-cură, printre care cele de la Voila și Schitu Golești, cu aproximativ 20 de paturi fiecare, precum și un singur centru dedicat minorilor.

Ea spune că centrele regionale promise în ultimii ani nu au fost încă deschise, iar capacitatea actuală de tratament este mult prea mică în raport cu numărul tinerilor care ajung la spital în urma consumului de droguri.

„Dezincriminarea masivă înainte să existe rețea de tratament, centre de reabilitare și programe serioase de prevenire nu e reformă. E abandon!”, a scris Diana Tușa.

Aceasta susține că prioritatea ar trebui să fie construirea unor centre de tratament, programe de prevenție în școli și combaterea traficului de droguri, nu reducerea sancțiunilor pentru consumatori.

„Nu așa combatem traficul de droguri! Nu așa ajutăm consumatorii! Doar dăm undă verde consumului”, afirmă ea.

Tușa leagă proiectul de fostul program de guvernare

Diana Tușa susține că actuala inițiativă nu este una izolată și face legătura cu o prevedere care ar fi existat în programul de guvernare prezentat anterior de Siegfried Mureșan.

Potrivit acesteia, documentul prevedea „stoparea blocării resurselor polițienești în dosare minore de deținere pentru consum propriu și direcționarea lor către marii distribuitori”.

Tușa afirmă că încă de atunci a avertizat că PNL, USR și UDMR urmăresc, în opinia sa, o relaxare a legislației privind consumul de droguri. După ce acel guvern nu a mai fost învestit, spune ea, propunerea ar fi ajuns acum direct în Parlament sub forma unui proiect de lege.

„Guvernul nu a trecut, programul a căzut, așa că au venit acum direct în Parlament cu această mizerie”, a scris Diana Tușa.

Ea anunță că va încerca să blocheze adoptarea proiectului.

„Voi face tot ce ține de mine ca acest proiect să fie respins. Nu putem să ne condamnăm tinerii fără drept de apel!”, a transmis Diana Tușa.

În postarea sa, aceasta folosește termenul de „legalizare” a consumului de droguri, însă acuzația se referă la relaxarea sancțiunilor pentru anumite fapte comise în scopul consumului propriu, așa cum descrie chiar ea proiectul.