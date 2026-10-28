PSD acuză USR că și-a împărțit funcțiile bănoase din companiile de stat. Cine sunt „sinecuriștii” cu indemnizații de mii de euro lunar

PSD acuză USR că și-a împărțit funcțiile bănoase din companiile de stat. Foto: Hepta

PSD acuză USR că și-a numit oamenii în funcții bine plătite la companiile de stat. Potrivit social-democraților, 32 de persoane promovate de USR ocupă 38 de locuri în consiliile de administrație ale unor companii din subordinea Ministerului Economiei și încasează, în total, aproximativ 276.000 de lei pe lună. PSD a publicat, într-o postare pe Facebook, și o listă cu nume și indemnizații, acuzând USR că face exact ceea ce critica atunci când era în opoziție.

„Dublul standard al USR nu se oprește niciodată! «Faraonii» integrității au uitat rapid de propriile declarații și de principiile pe care le clamau când erau în opoziție. Le-au fost de ajuns câteva luni la putere pentru a-și pune oamenii în funcții bine remunerate”, se arată în postarea PSD.

Social-democrații susțin că printre persoanele numite în aceste funcții se numără foști parlamentari, membri de partid, dar și persoane condamnate penal.

PSD prezintă numele și veniturile unor persoane despre care susține că au fost promovate de USR

În postarea de pe Facebook, PSD oferă mai multe exemple de persoane care ar ocupa funcții remunerate în companiile de stat.

Primul nume menționat este cel al fostului parlamentar USR Nicu Fălcoi, despre care social-democrații susțin că face parte din trei consilii de administrație și că obține din aceste funcții venituri totale de 24.000 de lei pe lună.

PSD o indică și pe Adriana Miron, despre care afirmă că a fost condamnată penal pentru abuz în serviciu și că încasează aproape 20.000 de lei lunar din două funcții de administrator special, la Pirochim Victoria și IOR S.A.

Potrivit social-democraților, la aceste venituri s-a adăugat și salariul de secretar general al Ministerului Economiei, funcție pe care Adriana Miron ar fi ocupat-o până la învestirea noului Guvern.

Un alt nume prezentat este Ion Daniel Popescu, despre care PSD susține că primește 22.000 de lei lunar pentru participarea în două consilii de administrație, la Uzina Mecanică București și Sanevit. Social-democrații afirmă că acesta a fost numit la propunerea ministrului USR.

În aceeași postare este menționată și Aurora-Speranța Munteanu, despre care PSD spune că este pensionară și că a fost numită administrator special la Romarm, cu un venit lunar de 17.000 de lei. Partidul precizează că aceasta a fost și consilier onorific al fostei viceprim-ministre Oana Gheorghiu.

PSD susține că USR controlează aproape integral consiliile de administrație ale unor companii

Social-democrații afirmă că există și companii de stat în care majoritatea membrilor consiliilor de administrație ar fi fost numiți de USR.

Un exemplu oferit este Societatea Națională de Radiocomunicații, unde, potrivit PSD, șase dintre cei șapte membri ai consiliului de administrație au fost numiți de USR. Indemnizația lunară indicată de social-democrați pentru aceste funcții este de 14.000 de lei.

PSD mai susține că, la Societatea Națională a Apelor Minerale, toți membrii consiliului de administrație sunt din USR. Printre aceștia s-ar afla și fostul senator Cristian Bordei.

În finalul postării, social-democrații acuză USR că aplică standarde diferite atunci când este vorba despre propriile numiri în funcțiile publice.

„USR face ce știe cel mai bine: cere standarde doar când este vorba despre PSD, dar uită rapid de ele când ajunge la putere!”, au transmis reprezentanții PSD.