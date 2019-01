PSD îl somează public pe preşedintele Klaus Iohannis: „E dator să dea o explicaţie rezonabilă cetăţenilor”

PSD îl somează public pe preşedintele Klaus Iohannis.

„Iohannis este dator să dea o explicaţie rezonabilă cetăţenilor privind blocajele sistematice din ultima perioadă! Activitatea guvernamentală şi interesele ţării nu pot sta la cheremul Preşedintelui”, este mesajul postat pe pagina de socializare a partidului social democrat după ce președintele a anunțat că refuză din nou propunerile pentru Transporturi și Dezvoltare Regională.

Lia Olguţa Vasilescu, fost ministru al Muncii, susţine că social-democraţii se aşteptau ca preşedintele Klaus Iohannis să refuze din nou să o numească ministru, motiv pentru care Guvernul va sesiza din nou CCR.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că propunerile Guvernului pentru ministerele Transporturilor şi Dezvoltării Regionale, Mircea Drăghici şi Olguţa Vasilescu, vor fi refuzate din nou.



„Aceste două propuneri vor fi refuzate în cursul acestei săptămâni. Într-o zi, două vor fi finalizate documentele şi reexpediate la Guvern”, a precizat Iohannis, la Palatul Cotroceni.



El a adăugat că motivele refuzului vor fi cunoscute din scrisori.



„Sunt chestiuni juridice care trebuie foarte bine studiate şi recomand să se studieze. Nu am primit niciun fel de alte propuneri şi discuţiile pe care le-am purtat nu au vizat alte propuneri. (...) Rezolvarea este foarte simplă, nu are decât partea guvernamentală să citească cu atenţie legislaţia invocată de mine, iar PSD nu are decât să vină cu nişte propuneri care să mă convingă că ministerele vor fi bine conduse”, a spus Iohannis.