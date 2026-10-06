Radu Marinescu: PSD are misiunea de a căuta, împreună cu toate forţele politice responsabile, o soluţie pentru ţară

Radu Marinescu. Foto: Hepta

PSD are misiunea, în prezent, de a căuta, împreună cu toate forţele politice "responsabile", o soluţie pentru ţară, să fie instalat un Guvern stabil, care să poată să adopte măsuri absolut necesare precum rectificarea bugetară, a declarat, marţi, deputatul social-democrat Radu Marinescu.

"Eu cred că PSD are în momentul de faţă misiunea de a căuta, împreună cu toate forţele politice responsabile, o soluţie pentru ţară, un Guvern care să fie stabil şi care să poată să adopte acele măsuri absolut necesare, cum ar fi, între altele, rectificarea bugetară. Deci, noi privim cu responsabilitate spre lucrurile care trebuie făcute instituţional pentru ţară", a afirmat Marinescu, la sediul central al PSD.

El a precizat că Luca Niculescu este "un om de calitate profesională, morală, intelectuală" şi urmează să se vadă în ce măsură se poate colabora cu acesta.

"Este atributul preşedintelui (să desemneze un candidat pentru funcţia de premier). Îl cunosc pe domnul Luca Niculescu, este un om de calitate profesională, morală, intelectuală. Vom vedea în ce măsură se poate colabora cu dânsul şi, din perspectiva Partidului Social Democrat, asta ţine de posibilitatea de a implementa acele soluţii şi acele idei pe care noi le avem pentru redresarea ţării. (...) Noi suntem conştienţi de competenţele pe care în statul român le are fiecare reprezentant public. Ştim că preşedintele are acest atribut de a încredinţa mandatul de a alcătui un Guvern unei persoane pe care dânsul o consideră competentă. Sigur că există o insatisfacţie a PSD că această persoană nu a fost domnul Sorin Grindeanu, însă vom continua să avem aceeaşi atitudine constructivă, accentuez constructivă, spre deosebire de alte forţe politice, şi să încercăm în contextul acestei nominalizări să vedem dacă se poate colabora, repet, pentru redresare economică şi pentru un Guvern stabil", a explicat Radu Marinescu.

Potrivit deputatului, în cadrul Biroului Permanent Naţional al partidului se va discuta inclusiv despre susţinerea sau nu a unui Guvern tehnocrat alcătuit de Niculescu.

"Vom discuta în partid. Opţiunea noastră este să existe cât mai repede un Guvern, însă unul care să aibă în vedere şi programul şi ideile social-democrate şi, aşa cum am arătat, nu vom susţine un Guvern din care PSD să nu facă parte. Din perspectivă politică, v-am spus că PSD caută în continuare o soluţie rezonabilă, pentru că alegerile anticipate sunt posibile, numai că, ştiţi cu toţi, asta înseamnă un interval în timp destul de prelungit, situaţie în care ţara va avea tot un Guvern interimar, fără posibilitatea unor soluţii complete, fără măsuri absolut necesare. Nu ştiu dacă este dezirabil, în primul rând pentru cetăţeni, că noi, politicienii, până la urmă, pentru cetăţeni suntem aici, pentru ei ar trebui să căutăm soluţii. Vom vedea, avem şedinţa, vedem ce se hotărăşte de către conducerea a partidului", a transmis fostul ministru al Justiţiei.

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit, marţi, începând cu ora 14:00, pentru a decide dacă susţine sau nu Guvernul Luca Niculescu.