Radu Tudor, mesaj ferm: „Intoleranța a născut niște monștri în România”

Jurnalistul Radu Tudor atrage atenția într-un articol pe blogul său, că discursurile politicienilor care nu tind spre consens oferă un prilej manifestării intoleranței, atât în mediul online, cât și offline.

Acesta a subliniat că participarea sa la dezbaterea organizată de Klaus Iohannis la BCU i-a adus ”un fluviu de invective” atât de la ”partizanii radicali” ai șefului statulului, cât și de la ”fundamentaliștii de stânga” care o votează pe Viorica Dăncilă.

Jurnalistul a mai precizat că aceștia reprezintă o „gloată” care este „ultraminoritară dar galagioasă, vulgară și discriminatoare”.

„Diferenta de opinie trebuie incurajata, ea sta la baza democratiei. Denaturarile patologice trebuie insa ferm sanctionate. Este si cazul unora din reactiile in cazul celor doua confruntari cu presa ale candidatilor care se vor bate in turul 2 al prezidentialelor, Klaus Iohannis si Viorica Dancila.

In lipsa unei confruntari (dezirabila pentru democratie), fiecare a organizat cate un eveniment separat. Era limpede ca opiniile vor fi impartite in legatura cu succesul/insuccesul acestor dezbateri.

Sa iau cazul meu : cand partizanii mai radicali ai presedintelui Iohannis au aflat ca sunt invitat sa particip la evenimentul sau de la BCU, un fluviu de invective s-a revarsat in special pe retelele de socializare. Ce cauta ala, de la blestemata aia deteleviziune care e impotriva lui Iohannis, a statului de drept si tot ce va puteti imagina in siajul unor astfel de calificative.

Dupa ei, in preajma dezbaterii si dupa ea, au venit radicalii celeilalte tabere, fundamentalistii de stanga, votanti ai Vioricai Dancila : esti un securist, ai tradat, te duci la dialog cu Iohannis, nu ai fost suficient de dur cu el. Tot arsenalul nemultumirilor, cele mai multe exprimate intr-un limbaj cel putin nefrecventabil.

Cel care a adus intial in politica si in viata publica romaneasca combinatia toxica ura+manipulare+jigniri+etichetari false a fost CV Tudor. Defunctul fondator al unei reviste si a unui partid care a strans, precum banda aceea de muste, absolut tot

ce deranjeaza oamenii de bun simt si trebuie aruncat la gunoi dupa ce se umple. Nu i-a scapat nici unul din politica, media, spatiul cultural, medicina, etc. I-a manjit pe toti de sus pana jos. Alti conducatori aflati sub influenta bauturilor alcoolice la conducerea statului i-au continuat traditia si i-au dublu rafinat-o.

Ei bine, desi decedat, personajul are azi demni discipoli si prozeliti, in special pe retelele de socializare : injura la ca usa cortului, jignesc si lanseaza calificative murdare precum nimeni altii, sunt incapabili sa se exprime civilizat.

Nu stiu cat e de mare aceasta gloata, care e raportul fata de restul lumii civilizate si cu 7 ani de acasa. Eu cred ca e ultraminoritara dar galagioasa, vulgara si discriminatoare aceasta grupare de mucava.

Cand am facut (destule in ultimii ani!) interviuri 1-1 cu liderii PSD (unii punand conditii la fel ca cele pe care le acuza la Iohannis), au sarit extremistii din dreapta : sunt pesedist, cu ciuma rosie, cu needucata de Dancila, etc. Iar fanii stangii exultau, eram patriot, bun jurnalist, echilibrat, baiat bun, ce sa mai.

Cand am fost la dezbatere sa-l intreb pe Iohannis de abuzurile din justitie sau lipsa autostrazilor, s-au mai potolit cei din # dar au sarit suporterii extremisti de stanga sa ma acuze de securism, care a devenit marota oricarui prost ce n-are argumente.

Radu Tudor: „Cu talibanii de stânga sau de dreapta nu e bine nicicum”

Oricum o dai, cu talibanii de stanga sau de dreapta nu e bine nicicum. Ei sunt jihadistii care arunca in aer orice idee de confruntare civilizata, dialog pro si contra in respectul celuilalt. Sunt specialisti in etichetari populiste, false, manipulatorii, pe care le mesteca vulgar si le regurgiteaza la fiecare eveniment cu miza mare. Ei se merita unii pe altii, traiesc in bula lor plina pana la refuz de ura si cu ratiune zero pe fondul fenomenului indeobste cunoscut drept “noaptea mintii”.

Asadar, sa concluzionez : voi mai face interviuri 1-1 cu politicieni dintr-o parte ca sa turbeze cealalta. Voi continua sa merg la dezbaterile importante la care sunt invitat si voi intreba despre combaterea abuzurilor, drepturile omului, jalea din infrastructura, guvernarea proasta si multe altele. Fiecare organizator are dreptul sa-si stabileasca invitatii si conditiile, asa cum eu imi selectez invitatii la emisiuni (conditia principala e sa fie alfabetizati) sau cum telespectatorii au bagheta magica a optiunilor numita simplu telecomanda.

Cata vreme sunt balacarit de extreme, raman pe centrul dominant cu echilbru, calm, fara sa tip sau sa fiu marcat de obsesia bolnava de a-mi calca interlocutorul in picioare. Nu sunt nici Tarzan, nici Rahan, nici aducator de pubele in platou.

Numeroasele ore de emisie ale mele se vor baza in continuare pe cei 7 ani de acasa, 8 ani de liceu, anii de facultate si pe bunul simt pe care daca-l pierd, ajung ca ei. Ca talibanii. Daca noi cei din media nu incurajam deradicalizarea societatii, vom fi la fel de vinovati ca cei care o practica zi de zi in viata politica”, a scris Radu Tudor pe blogul său.

Radu Tudor (Antena 3), Ion M. Ioniță (Adevărul), Moise Guran ( Europa FM), Cristina Șincai (România TV), Silviu Mănăstire (B1 TV), Clarice Dinu (HotNews), Ramona Avramescu (TVR), Cristian Leonte (Pro TV) și Cristian Pârvulescu (SNSPA) au fost invitați, marți, la dezbaterea organizată de SNSPA la BCU, pentru a îi adresa întrebări președintelui Klaus Iohannis.