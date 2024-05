Rareș Bogdan, prim-vicepreşedintele PNL: ”Dacă această coaliție nu ar exista, situația s-ar deteriora extrem de rapid”

Rareş Bogdan, europarlamentar și prim-vicepreşedintele PNL, a vorbit despre relația dintre PSD și PNL, în contextul în care premierul Marcel Ciolacu a declarat că nivelul mare al datoriei publice este din cauza guvernului Cîțu.

Marcel Ciolacu a declarat că nivelul mare al datoriei publice este din cauza unui fost premier din partea PNL, făcând referire la Florin Cîțu, în perioada în care se afla în fruntea guvernului.

În acest context, Rareș Bogdan, europarlamentar și prim-vicepreședintele PNL, a vorbit pe marginea acestui subiect.

Potrivit acestuia, chiar dacă există această coaliție, la nivelul localităților din România, cele două partide sunt fiecare pe cont propriu.

Cu toate acestea, fără o coaliție nu ar exista stabilitate în România, potrivit acestuia.

”În 3.200 de localități din România, suntem unii împotriva altora. Candidații noștri sunt împotriva candidaților partidului social democrat, de cele mai multe ori.

Noi am depus peste 95% din localitățile României liste de candidați, cele mai multe din România. PSD în jur la 90%, cei de la AUR în jur 50%, cei de la Alianței Drepte în jur de 30%. Noi avem peste 95%, cele mi multe din ultimii 34 de ani și le mulțumesc colegilor mei.

Ce să le spun? Să ne păstrăm calmul. Într-adevăr, avem câteva, undeva la 12 sau 14 localități unde candidăm împreună, în frunte cu Timișoara, Timiș, Brașov, respectiv municipiu Bacău și cele 6 sectoare din București.

”România are nevoie de un guvern stabil”

În rest, sunt doar localități foarte mici unde PSD sau PNL nu au candidați, dar cele mai multe din cele 3.241, undeva la 3.120 suntem în confruntare directă de proiecte, de programe, dar să știți că e mult mai multă decență.

Încercăm să venim cu un proiect pentru că lista de europarlamentare e una comună și să explicăm tuturor de ce este important. Pe de-o parte, să voteze pentru construcție, pentru dezvoltare, pentru atragere de fonduri europene, în comune, orașe, județe.

Dacă această coaliție nu ar exista, dacă nu ar exista stabilitate în România, situația s-ar deteriora extrem de rapid și situația ar fi extrem de gravă.

Nu e vorba de absorbție, de bani europeni și de dezvoltare. De data asta e vorba și de securitatea regională.

România are nevoie de un guvern stabil, are nevoie de coerență și are nevoie de predictibilitate. Toate aceste lucruri le poate da în acest moment și pentru viitor doar două partide puternice europene”, a declarat europarlamentarul Rareș Bogdan.