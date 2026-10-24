Rareș Bogdan spune că investițiile pot reduce deficitul României: „I-am repetat-o lui Ilie Bolojan, dar parcă am vorbit cu pereţii”

Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, și fostul premier Ilie Bolojan. Colaj foto: Agerpres

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a spus, sâmbătă, că singura şansă a României de „a termina dezbaterea infinită despre deficit sunt investiţiile”. El a precizat, într-un mesaj postat pe Facebook, că i-a „repetat” acest lucru și lui Ilie Bolojan, „dar parcă am vorbit cu pereţii”.

„Singura şansă a României de a termina dezbaterea infinită despre deficit, strângerea curelei şi lipsa banilor pentru plata facturilor sunt investiţiile. I-am spus-o şi i-am repetat-o lui Ilie Bolojan încă pe când era preşedinte interimar şi apoi premier, dar parcă am vorbit cu pereţii! Omul pur si simplu nu pricepea. I-am spus cu martori de vreo 3, 4 ori, în vizitele lui la Bruxelles, să termine odată cu prostiile şi să nu mai încerce să „salveze” economia pe spatele pensionarilor, a companiilor româneşti decapitalizate, a micilor întreprinzători, a proprietarilor de imobile şi a tot ce înseamnă iniţiativă românească”, a transmis Rareș Bogdan.

El adaugă că i-a spus să urmărească scăderea deficitului prin investiţii.

„Americanii şi canadienii au interese şi zeci de miliarde pentru investit în România. Ţările din zona Golfului, Arabia Saudită, Qatar sau Emiratele Arabe Unite (în special Abu Dhabi şi Dubai) au investit în ultimii 2 ani zeci de miliarde în regiune şi continuă investiţiile, 7.5 mld în Ungaria, 6 + 3 mld în Serbia, 5.5 mld în Cehia, acum 15 mld anunţate pentru Grecia. Au mai alocat, acum vreo 3 ani, vreo 4 miliarde pentru România, din care au reuşit să pună la treabă efectiv sub 500 de milioane, restul de 3,5 mld returnându-i după un an în care banii au aşteptat investiţii care nu se mai deblocau.

Cu toate astea, atât Emiratele, cât şi restul investitorilor din Golf, alături de americani, canadieni, britanici şi diverse state europene sau (din nou) India văd România ca pe o zonă emergentă sigură, cu un potenţial uriaş în zona energiei, agriculturii, hidrocarburilor şi metalelor neferoase. Plus ca producător de oţel în perspectiva reconstrucţiei Ucrainei”, a adăugat europarlamentarul.

Astfel, Bogdan îl acuză pe Bolojan că „a dat-o de gard total şi nu a înţeles rolul investiţiilor străine în creşterea PIB-ului şi a nivelului de trai şi dezvoltarea României”.

„Vreau să cred că dacă Ilie Bolojan a dat-o de gard total şi nu a înţeles rolul investiţiilor străine în creşterea PIB şi a nivelului de trai şi dezvoltarea României (căzute de la 3,4 mld anual la 700 de milioane, în mandatul lui), noul guvern va avea capacitatea, prin Luca Niculescu, să înţeleagă că unica şansă a noastră este deschiderea ţării spre investiţii directe, lucrative, pe teritoriul României”, a subliniat el.

Bogdan spune că avem un premier care, în ultimii 3 ani, a fost preocupat activ de aderarea României la OCDE iar intrarea ţării noastre în această organizaţie este garanţia că va juca în prima ligă economică a lumii, unde banii publici sunt cheltuiţi transparent, legile oferă predictibilitate, iar investitorii au garanţii că îşi pot plasa capitalul fără să se teamă de instabilitate şi corupţie.

„Sper sincer ca măcar Luca Niculescu să înţeleagă rolul investiţiilor în stabilizarea şi apoi prosperitatea României. Până la urmă mă interesează ca ţara noastră să prospere şi românii să o ducă mai bine, indiferent de capacitatea partidelor de adaptabilitate la noile provocări şi lumea cea nouă. România trebuie să meargă înainte. Cu sau fără partide vechi. Italia este un exemplu bun”, a conchis Rareş Bogdan.