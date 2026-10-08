România a trimis la Bruxelles „date confidențiale” despre alegerile anulate. Ancheta Comisiei Europene va fi gata la finalul anului

Călin Georgescu. Foto: Hepta

România a transmis Comisiei Europene date confidențiale în cadrul anchetei care vizează alegerile prezidențiale anulate în 2024, iar oficialii de la Bruxelles spun că este pentru prima dată când un stat membru le pune la dispoziție astfel de documente despre un proces electoral. Ancheta va fi gata la sfârșitul anului. Parlamentul European a adoptat o rezoluție, săptămânile trecute, în care a cerut Comisiei Europene să urgenteze definitivarea anchetei.

Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, din cadrul Direcției Generale pentru Comunicare.

„Există o anchetă la nivelul Comisiei Europene privind alegerile din România. Am primit de la România date confidențiale. Este prima dată când am primit de la un stat membru acte confidențiale despre alegeri”, a declarat Thomas Regnier.

Datele trimise de autoritățile române vor fi folosite într-un raport mai amplu, pe care Comisia Europeană îl pregătește despre alegerile din statele Uniunii Europene și care include un capitol special dedicat situației din România, în special rolului pe care l-au avut platformele TikTok și Facebook în campania electorală.

Presiunea pentru finalizarea documentului a crescut în ultimele săptămâni, după ce Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care cere Comisiei să încheie rapid raportul, în condițiile în care au trecut aproape doi ani de la anularea scrutinului, iar concluziile nu au fost încă făcute publice.

Potrivit unor surse europene, Comisia ar urma să își prezinte concluziile până la sfârșitul acestui an.

Raportul este așteptat la Bruxelles într-un moment în care românii încă așteaptă și documentul promis de președintele Nicușor Dan despre aceleași alegeri.

Scrutinul prezidențial din 2024 a fost anulat după ce candidatul Călin Georgescu nu și-a făcut publice sursele de finanțare ale campaniei și după ce au apărut informații despre sumele de bani care au circulat pe rețelele sociale, inclusiv pe TikTok și Facebook, pentru promovarea sa.