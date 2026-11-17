România își reafirmă la Bruxelles sprijinul pentru Ucraina. Radu Oprea a cerut mai multă securitate la Marea Neagră

1 minut de citit Publicat la 18:32 17 Noi 2026 Modificat la 18:32 17 Noi 2026

Radu Oprea, ministrul Apărării. sursa foto: Agerpres

România va continua să sprijine Ucraina pe mai multe planuri, a transmis marți, la Bruxelles, ministrul Apărării, Radu Oprea. El a subliniat totodată că statele europene trebuie să se asigure că industria de apărare are acces sigur și constant la materiile prime, componentele și echipamentele de care are nevoie, notează Agerpres.

Mesajul a fost transmis la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene, la care au participat miniștrii apărării din statele membre.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat relațiile dintre UE și China în domeniul securității și apărării, evoluția războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și modul în care Europa își poate consolida sprijinul pentru Kiev.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, miniștrii au discutat și despre viitorul cooperării cu Statele Unite în domeniul securității. La această parte a întâlnirii a participat și Elbridge Colby, subsecretarul american pentru politica de apărare.

În intervenția sa, Radu Oprea a explicat că problema aprovizionării devine tot mai importantă pentru sectorul de apărare. Ministrul a insistat și asupra nevoii ca Europa și Statele Unite să rămână unite în fața amenințărilor actuale.

Oficialul român a vorbit și despre situația din regiunea Mării Negre, unde, a spus el, securitatea trebuie întărită. Asta înseamnă protejarea infrastructurii critice, garantarea liberei circulații a navelor și dezvoltarea capacităților de supraveghere și de reacție în fața amenințărilor de pe mare.

Tot marți, Radu Oprea a participat, la Bruxelles, la reuniunea Comitetului director al Agenției Europene de Apărare (EDA). Discuțiile au avut în centru rezultatele analizei anuale prin care statele membre își compară planurile de apărare, cunoscută sub numele de CARD (Coordinated Annual Review on Defence).

Scopul acestei analize este să identifice domeniile în care țările europene pot colabora și capabilitățile militare care trebuie dezvoltate cu prioritate.

Ministrul a subliniat că recomandările rezultate din această analiză trebuie transformate în proiecte concrete, realizate de mai multe state împreună. Astfel de proiecte ar ajuta Europa să-și acopere lipsurile de echipamente și capacități militare, ar face ca armatele statelor membre să poată lucra mai ușor împreună și ar întări industria europeană de apărare.

Radu Oprea a mai arătat că inițiativele europene în domeniul apărării trebuie corelate atât cu prioritățile fiecărei țări, cât și cu planificarea militară din cadrul NATO.