Simion declară misiunea AUR în sprijinul lui Georgescu îndeplinită: "Suntem cel mai fidel partid. Nu ştiu ce am fi putut face mai mult"

George Simion, despre Călin Georgescu: "Nu știu ce am fi putut face mai mult". Foto: Hepta

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat, marţi seara, despre Călin Georgescu că AUR este "printre puţinii, dacă nu singurul partid fidel voinţei poporului", adăugând că nu ştie ce ar fi putut face mai mult în această situaţie, informează Agerpres.

Liderul AUR a anunţat că a făcut mai multe deplasări externe, pentru a "internaţionaliza" şi "populariza" "atacul asupra lui Călin Georgescu".

"În ultima perioadă am organizat o serie de deplasări externe. Nu au fost inutile. În opinia mea şi am tot dreptul la această opinie, avem de-a face în anul 2026 cu un caz şi cu un om care este deţinut politic. Am făcut mii de kilometri pentru a internaţionaliza această problemă şi pentru a populariza atacul asupra democraţiei şi atacul asupra lui Călin Georgescu. Probabil suntem printre puţinii, dacă nu singurul partid care a rămas fidel voinţei poporului român.

Nu ştiu ce am fi putut face mai mult în această situaţie şi nu ştiu cum poţi lupta prin metode democratice cu un sistem care are apucături totalitare. Dar încercăm să facem acest lucru", a declarat, într-un briefing, George Simion.

Acesta a vorbit şi despre faptul că "în ultima perioadă e o adevărată prigoană pe TikTok", susţinând că au fost închise unele conturi.

Călin Georgescu ar putea fi eliberat miercuri

Judecătorii Tribunalului București au decis, luni, măsura controlului judiciar pentru Călin Georgescu. Judecătorii au respins cererea DIICOT de prelungire a arestului preventiv. Miercuri, 28 octombrie, expiră perioada de arest preventiv. Deci, până atunci, ar trebui să se judece o eventuală contestație a DIICOT la decizia de astăzi, în caz contrar, Georgescu va fi eliberat.

"În dosarul nr. 44381/3/2026, s-a respins, ca neîntemeiată, propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive dispuse față de inc. G.C. și R.I., formulată de DIICOT, și s-a înlocuit măsura arestării preventive dispuse față de inculpați cu măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

S-a dispus punerea în libertate a inculpaților, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, dacă nu sunt reținuți sau arestați în altă cauză", potrivit hotărârii Tribunalului București.