Sorin Grindeanu anunță ce formulă de guvern vrea: „Nu există scenariul perfect pentru niciun partid. Apelul meu e către PNL și UDMR”

Sorin Grindeanu. sursa foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a cerut partenerilor politici să lase deoparte calculele de partid și să formeze împreună un guvern, avertizând că România trece printr-o perioadă în care orice altă soluție ar putea fi una dezastruoasă pentru țară. Într-un interviu la Sinteza Zilei, la Antena 3 CNN, liderul social-democrat a anunțat că PSD, deși nu mai face parte de șase luni din arcul guvernamental, este dispus să intre din nou la guvernare, într-o „formulă mai largă”.

„Nu există scenariul perfect pentru niciun partid. Apelul meu e către PNL și UDMR”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă există riscul ca statul să nu mai aibă bani pentru a acoperi cheltuielile până la finalul anului, liderul PSD a spus că nu este specialist în finanțe, dar că ia în serios avertismentele venite din partea experților în finanțe.

În aceste condiții, spune el, apartenența ideologică a partidelor ar trebui să treacă pe plan secund, iar clasa politică ar trebui să caute o soluție comună pentru a depăși criza.

„În aceste momente nu mai contează că ești cu stânga, cu dreapta sau cu suveranismul. Cred că trebuie să dăm dovadă de responsabilitate. Hai să dăm dovadă de responsabilitate, să punem umărul cu toții, să trecem de această perioadă. Dacă vom continua să judecăm doar în bucățica noastră politică, nu va fi bine pentru țară”, a spus liderul PSD.

Grindeanu a recunoscut că o guvernare largă nu este soluția ideală pentru niciunul dintre partide, dar susține că este singura cale prin care România poate evita un scenariu mult mai grav.

„Nu există scenariu perfect pentru nimeni, dar pentru nimeni. Trebuie să evităm scenariul dezastruos pentru România. Acest lucru ar însemna un soi de asumare. Deși de șase luni nu mai este parte a arcului guvernamental, PSD își asumă intrarea la guvernare într-o formulă mai largă. Să facem toți acest efort”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a precizat că apelul său a fost adresat tuturor formațiunilor politice.

„Am făcut apel la toate partidele să dea dovadă de responsabilitate și să intre activ în acest guvern”, a spus el.

Grindeanu a observat însă că nu toate partidele sunt dispuse să răspundă acestui apel, amintind că USR și AUR cer alegeri anticipate. Totodată, liderul PSD a respins ideea unui guvern format din tehnocrați, pe care o consideră o soluție nepotrivită pentru momentul actual.

„Un guvern tehnocrat mi se pare o variantă slabă, proastă pentru România”, a afirmat Sorin Grindeanu.