Sorin Grindeanu dă garanţii că taxele pentru români şi companiile româneşti nu vor creşte în 2027

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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că taxele pentru români şi pentru companiile româneşti nu vor creşte anul viitor şi a dat asigurări cu privire la predictibilitate în economie.

"PSD îşi doreşte să fie un factor de echilibru între populismul fără soluţii şi austeritatea care sărăceşte populaţia - şi a sărăcit-o în ultimul an şi jumătate şi blochează economia, aşa cum vedem cu toţii. Nu vom accepta risipa banului public, dar nici nu vom accepta ideea că orice problemă a bugetului trebuie rezolvată punând noi taxe pe români şi pe firmele româneşti. De aceea, vreau să fiu foarte clar, fiindcă am văzut o dezbatere în aceste zile: anul viitor, taxele pentru români şi companiile româneşti nu vor creşte. Economia are nevoie de predictibilitate şi acest lucru îl vom asigura", a spus Grindeanu la sediul central al PSD, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului.

El a adăugat că PSD a intrat la guvernare pentru a rezolva problemele românilor.

"Alţii au distrus economia şi au crescut cheltuielile statului cu 31 de miliarde faţă de 2025. Şi aceşti alţii văd că se cred acum un soi de speakeri din ăştia motivaţionali. Este alegerea lor, dar să nu uite că au votat Guvernul. Să ştiţi că nu voi face greşeala de a mă pierde în conflicte politice. Avem de rezolvat multe probleme concrete pentru români. După un an şi jumătate de austeritate şi guvernare, aşa cum am mai numit-o 'guvernare cu barda', trebuie să dăm din nou speranţă şi încredere oamenilor, românilor, şi să facem tot ce ţine de noi ca economia să fie mai competitivă, mai bună, să fie în creştere", a afirmat liderul PSD.