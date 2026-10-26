Sorin Grindeanu îi cere lui Luca Niculescu să-și asume răspunderea pe reforma administrativ-teritorială și pe comasarea agențiilor

Sorin Grindeanu. sursa foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni, că îi va propune premierului Luca Niculescu ca Guvernul să-și angajeze răspunderea în Parlament pe reforma administrativ-teritorială, care ar presupune comasarea localităților mici, și reorganizarea aparatului guvernamental, prin reducerea și comasarea agențiilor și prin reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere.

Liderul social-democrat a susținut că vrea ca ambele angajări de răspundere să aibă loc până în martie 2027, alături de adoptarea bugetului pe anul viitor.

Anunțul a fost făcut după ședința Biroului Permanent Național al PSD, în care, potrivit lui Grindeanu, au fost discutate prioritățile partidului atât în privința reformei statului, cât și a relansării economice.

„Angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ teritorială, care să prevadă comasarea localităților mici, cu păstrarea serviciilor publice pentru cetățeni. Din partea PSD – coordonatorul acestei reforme va fi dl Dragoș Benea”, a declarat Sorin Grindeanu.

A doua propunere privește modul în care este organizat statul la nivel central, inclusiv soarta companiilor de stat care produc pierderi.

„Angajarea răspunderii Guvernului pe ceea ce înseamnă reorganizarea la nivel guvernamental: reducerea și comasarea de agenții, reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere sau care nu își mai justifică existența. Din partea PSD – coordonatorul acestei reforme va fi dl Marian Neacșu”, mai spune liderul PSD.

Grindeanu a stabilit și un termen pentru cele două proiecte: „Ambele angajări de răspundere trebuie să se întâmple într-un orizont rezonabil de timp- până în martie 2027. La aceste două reforme majore, se va adăuga și bugetul pe 2027”.

„Anul viitor, taxele pentru români și companiile românești nu vor crește”

În aceeași conferință, Grindeanu a mai susținut și că problemele bugetului nu trebuie rezolvate prin noi taxe pentru populație și pentru mediul de afaceri.

„Am ales o cale de mijloc. PSD va fi factorul de echilibru între populismul fără soluții și austeritatea care sărăcește populația și blochează economia. Nu acceptăm risipa banului public. Dar nici nu acceptăm ideea că orice problemă a bugetului trebuie rezolvată punând noi taxe pe români și pe firmele românești. De aceea, vreau să spun foarte clar: anul viitor, taxele pentru români și companiile românești nu vor crește. Economia are nevoie de predictibilitate”, a declarat Grindeanu.

Unități de politici publice în fiecare minister

Președintele PSD a anunțat că le-a cerut miniștrilor să prezinte cum vor pune în practică „schimbarea de paradigmă” cerută de partid, cu două obiective principale: relansarea economică și protejarea puterii de cumpărare a populației vulnerabile și a clasei de mijloc. Fiecare minister ar urma să aibă o structură dedicată, care să urmărească aplicarea programului de guvernare.

„Am cerut fiecărui ministru să aibă o Unitate de Politici Publice, cu cei mai buni oameni din ministere care să monitorizeze permanent implementarea programului de guvernare, să propună noi măsuri de politici publice, să aibă impact și să țină deschis dialogul cu patronatele și sindicatele și să cunoască ce au făcut celelalte țări din UE”, a explicat liderul PSD.

Pe termen scurt, Grindeanu a spus că miniștrii au de rezolvat chiar în această săptămână mai multe urgențe moștenite de la fostul Guvern: „asigurarea banilor necesari pentru UPU și Ambulanță, despăgubirile pentru secetă și reluarea exportului de ovine, salvarea a cât mai mulți bani din PNRR sau pregătirea inaugurării unui nou tronson de autostradă pe Pitești-Sibiu”. Potrivit acestuia, implementarea programului de guvernare va fi analizată lunar.

Sorin Grindeanu a cerut, de asemenea, ca situația reală a finanțelor publice să fie făcută publică cât mai repede, pentru ca noul Guvern să știe exact de la ce punct pornește.

Liderul PSD mai susține că nu vrea să invoce o „grea moștenire”, așa cum spune că a făcut Ilie Bolojan la preluarea mandatului, ci să facă „curățenie după austeritate”.

„După ce a chinuit românii și economia cu taxele, cum a ajuns România să înregistreze cel mai mare deficit guvernamental din Uniunea Europeană?”, l-a întrebat Grindeanu pe Ilie Bolojan la finalul declarației de presă, susținând că datele arată „o diferență de peste 30 de miliarde de lei între deficitul calculat în sistem cash și cel raportat potrivit metodologiei europene ESA pentru primul semestru” și a cerut publicarea „situației detaliate a facturilor neachitate, a datoriilor amânate, a rambursărilor de TVA restante și a tuturor obligațiilor care trebuie plătite”.