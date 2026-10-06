Sorin Grindeanu: Le-am cerut colegilor un mandat larg pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Conducerea PSD a primit, marţi, mandat de la Biroul Permanent Naţional pentru a începe discuţiile cu premierul desemnat, Luca Niculescu.

"Toţi colegii şi-au exprimat revolta, dezamăgirea că preşedintele, în loc să încredinţeze mandatul de premier PSD, a continuat să facă experimente politice. (...) Legat de Luca Niculescu pot să vă spun că nu am decât cuvinte apreciative, e o persoană decentă, profesionistă, care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile. Doar că acest lucru nu este suficient pentru românii pe care PSD îi reprezintă.

Ne dorim să vedem dacă există o dorinţă reală din partea premierului desemnat de a decupla România de la politice falimentare marca Bolojan. În acest sens, le-am cerut colegilor un mandat larg pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. (...) Este absolut necesar să vedem care este viziunea economică şi socială şi dacă este compatibilă cu programul de guvernare pregătit de PSD", a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului.

Conducerea PSD a votat, marţi, în şedinţă, "pentru un mandat larg" de negociere cu Luca Niculescu. Votul a fost dat în unanimitate. Sorin Grindeanu a declarat, în conferinţa de presă care a urmat şedinţei că toţi colegii săi şi-au exprimat revolta provocată de gestul lui Nicuşor Dan, care nu l-a desemnat pe Grindeanu ca premier, ci pe Luca Niculescu. "Preşedintele a continuat să facă experimente politice", a spus Grindeanu.