Sorin Grindeanu anunță că indexarea pensiilor „se va face conform legii”. „Taxele nu vor crește în 2027”

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Despre contractele pe SAFE:

„Eu pot să adaug că la întâlnirile pe care le-am avut la coaliție și nu numai, și la Cotroceni, aceleași argumente le-am auzit și eu. Aceleași procente, spuse de fostul cancelar Jurca, părea că el gestionează tot.

(...)

Au fost prezentate aceleași argumente pe care le-ați prezentat și dvs. mai devreme. Era o întâlnire binevenită organizată de președintele României. Au venit mai mulți miniștri și domnul cancelar Jurca, care a prezentat aceleași argumente.

Cred că e o combinație dar cred că lucrurile nu vor rămâne așa. Sunt organe competente care pot să să cerceteze, dar m-aș uita și la alte contracte. Sunt contracte cu firme tot în acest program SAFE și acolo m-aș uita foarte atent. Și i-am cerut ministrului Oprea să se uite foarte atent și pe aceste contracte mai mici ca valoare dar care unele dintre ele ridică mari semne de întrebare. Pot să fie foarte foarte dubioase.

Cu semne de întrebare, e bine să fie înlăturate acele semne de întrebare. E un lucru pe care nu putem să-l tratăm așa, orice semne de întrebare trebuie înlăturate. Și aș face asta dacă aș fi în locul celor care pot să decidă în acest moment. Trebuie să se uite foarte atent să vadă dacă acele semne de întrebare sunt unele care pot fi clarificate sau sunt doar suspiciuni care nu se dovedesc a fi adevărate”.

Despre starea actuală a României:

„Știu că azi prim-ministrul Luca Niculescu, și bine a făcut, a trimis mesaje către miniștri pentru ca ministrul finanțelor să facă o prezentare la zi. Ce aș vrea eu să văd aș vrea să fie situația la zi când a fost preluat guvernul. Aș vrea să văd și predicția Comisiei, toate facturile și absolut tot transmis transparent către MF, la zi, așa cum am spus, asumată această situație financiară. N-aș vrea să fie văzut ca o scuză sau că discutăm de moșteniri grele. Nu. O dovadă și un garant ar trebuie să fie ministrul Nazare, care a fost și în guvernul trecut. Acel deficit de la sfârșitul lunii septembrie, care a sărit cu un punct într-o lună, nu cuprindea multe lucruri. Pe mine mă interesează să văd facturile și lucrările, dacă a fost cuprinsă datoria aceea cătrem magistrați, care e de vreo 10 miliarde, dacă a fost celebra datorie către Pfizer făcută de niște domni de la USR. Din păcate, și asta o spun după o discuție lungă cu Mihai Ghigiu, eu cred că o să avem surprize neplăcute față de cum a gestionat guvernul Bolojan PNRR.

Noi mai avem 7,4 miliarde de euro de încasat și sunt în pericol cam jumătate. Noi trebuie să prezentăm românilor situația la zi.

Eu cred că în câteva zile ministrul finanțelor va veni în fața românilor și va prezenta situația la zi și e datoria lui și a celorlalți miniștri să prezinte datele reale”.

Despre taxe, austeritate, pensii:

„În primul rând, sunt trei mari direcție pe care am dori să mergem în perioada următoare - o reformă reală a statului, în ultimul an și jumătate s-au vând povești și propagandă. PSD va arăta cum se face această reformă a statului și aici vorbim de reforma administrației locale și centrale și companiilor și agențiilor de stat. PSD va face asta. A doua direcție e legată de relansarea economică. Trebuie să redăm speranța investitorilor în România și că România e o țară sigură unde merită să investești și să faci profit și aici vorbesc de un pact cu mediul de afaceri că nu vor mai crește taxe anul viitor.

Nu vor crește taxe anul viitor, dar mă mai interesează un lucru - o problemă legată de prețul la energiei. Înseamnă competitivitate economică și aici trebuie să avem un plan clar ca să putem vorbi de relansarea.

Al treilea lucruri este legat de refacerea treptată a puterii de cumpărare a românilor. Românii au fost loviți permanent cu taxe și inflație și pot să spun că aici ar trebui să avem câteva ținte - indexarea pensiilor, și n-avem ce să negociem. O facem conform legii. Trebueie să respectăm legea. Eu cred că trebuie să vorbim și de reducerea taxării pe muncă, avem una dintre cele mai mari cote și ce am propus noi și când ne aflam la guvernare. Astea-s lucrurile care mă preocupă și m-aștept de la cei care au pus România în pământ să aibă decența să nu mai dea lecții de majoritate. Nu accept lecții de la unii care au dat cu barda în economie și în veniturile oamenilor. Aș vrea să putem să discutăm despre cum reconstruim”.

Despre reforma administrativă și comasare:

„Trebuie să vorbim de două componente, când vorbim de reforma statului asta e prima componentă și a doua e cea enunțată de mine despre agenții, companii și instituții de stat.”

N-am cum să nu spun acest lucru, unii domni și în speță domnul Bolojan au înțeles din reforma statului să crească norma la profesori și să pună CASS la mame. Ultima reformă a fost în 1968. Din capul locului vreau să vă spun că ce i-am cerut eu lui Dragoș Benea, nu doar lui, i-am spus că cetățeanul trebuie să fie în centrul reformei. Pentru el trebuie să facem. Dacă plecăm și discutăm din această perspectivă avem mai multe scenarii. Acum avem 429 de localități sub 1500 de locuitori. Sunt vreo 1200 de localități sub 2500 și vreo 1500-1600 sub 3000 de locuitori. Sunt localități în România mici care nu mai pot să se susțină - nu mai pot să facă proiecte europene și nu pot aduce servicii publice de calitate pentru că nu au capacitate administrativă să o facă. Punând cetățeanul în mijlocul acestei reforme, cea mai grea, dar PSD își asumă, care va schimba într-un final România profund. E nevoie să facem după 60 de ani.

Să știți că dacă vom menține aceste localități mici, în primul rând le facem rău cetățenilor de acolo. Îi condamnăm la sărăcie. Atunci eu cred că putem să discutăm despre facilități, reducerea unor impozite a celor care fac aceste comasări, poate chiar înjumătățirea impozitelor locale ca să strângem aceste localități. Vreau să spun un lucrur la fel de important- nu doar numărul de locuitori e important ci și celelalte criterii.

Conectivitatea e la fel de importantă, serviciile publice. Eu i-am cerut lui Dragoș Benea să aibă criterii cuantificabile care să nu poată fi contestate de nimeni. România are nevoie de aceste reforme. Știu că această hartă a produs știri, dar cu riscul de a vă dezamăgi să știți că nu am avut discuții în partid. A fost o propunere să discutăm de o reorganizare asemănătoare cu curțile de apel. Și de-acolo sa dezvoltat această hartă.

Astăzi am fost sunați de 12 președinți de CJ din sudul țării, de la Ialomița și Călărași, care mi-au spus că ei doi au stat de vorbă, nu mai stau după noi și vor să-și unească județele.

În acest moment, localitățile mici nu sunt în stare să le ofere locuitorilor serviciile publice necesare unui trai decent. Spunându-le și explicându-le, eu cred că lumea va înțelege.

Vor exista comitete județene conduse de prefecți care vor discuta reforma la nivelul județelor. E important să avem criterii clare, nu doar legate de numărul de locuitori. PSD-ul, cu toate riscurile își asumă reforma chiar dacă va avea de pierdut electoral. Asta înseamnă reformă, nu doar să dai din gură.

Pot să vă asigur de ceva, dacă poate să facă cineva această reformă în România e PSD. Am fi cei mai loviți de această reformă, cu toate riscurile o vom face, pentru că România are nevoie.

(...)

E valabil patriotismul local și pentru localitățile mici. Eu nu văd o problemă să avem un județ Banat, cu Timiș și Caraș. Toate aceste lucruri e obligatoriu să fie discutate și tot așa obligatoriu e să le facem. Vor fi comisii județene care vor vorbi de comasare. Credeți că e normal să avem orașe sub 10 mii de locuitori? Eu nu cred. Dacă nu mă-nșel, Băile Herculane e un oraș sub 10 mii, dar cei care efectiv vin acolo zilnic cresc populația. Atunci trebuie să ții cont de fiecare din aceste componente. PSD își asumă. Ce reformă a fost până acum? Că au dat niște femei de serviciu afară. În România, mai nou, ești reformator doar dacă înjuri PSD.

L-am rugat pe Marian Neacșu să coordoneze reforma companiilor de stat. Va ieși săptămâna viitoare cu un prim draft. I-am cerut personal să fie fără milă. Fără milă. Nu văd de ce statul trebuie să aibă instituții care se calcă pe picioare. Prin PNRR, domnul Ghinea a considerat să avem o instituții CNIR care face același lucru precum CNAIR. Nu înțeleg de ce trebuie să avem telegondolă la Mamaia să fie statul acționar la telegondolă și să avem consilii de administrație. Nu o să intru în detalii, o să intre Neacșu. Eu sunt sigur că sunt cel puțin 100 de entități ale statului care vor dispărea. Principiul e unul simplu și am să vi-l și enunț - până acum, domnul Bolojan a pus populația și economia să facă sacrificii. Eu vreau să punem statul la treabă. Asta se va întâmpla, iar acest lucru e nenegociabil. Le-am prezentat și prim-ministrului, a fost de acord. Și președintelui Nicușor Dan. De asemenea a fost de acord”.

Despre economie:

„La relansare economică, i-aș solicita premierului, dincolo de situația la zi a ministrului finanțelor. El mai trebuie să urgenteze acel plan despre care vorbim de un an și ceva de relansarea economică cu care am dus o luptă corp la corp cu fostul guvern. A trecut mai mult de un an și ar fi cazul să fie implementate. Vreau să transmit clar oamenilor de afaceri că taxele nu vor crește, că statul va plăti datoriile către firmele și trebuie să o facem în maximum 90 de zile, că trebuie o rambursare la TVA la firmele care au un risc fiscal redus. Sunt lucruri care trebuie să le facem. Ministrul energiei trebuie să vină cu un plan pe energie, pe prețuri la energie. Cred că avem cel mai mare preț din UE, sper să fiu contrazis, trebuie să fie prima prioritate. Eu nu vreau să avem pe conștiință că pleacă Dacia sau Ford tocmai din cauza acestui preț ridicat la energie și să vedem care e planul și e de datoria Ministerului Energiei să-l prezinte urgent. Eu, legat de asta, să știți că aș vrea s-o felicit pe Natalia Intotero care m-a anunța că e aproape de a obține o investiție mare în energie.

Luni, am cerut celor doi miniștri - transporturi și sănătate - să prezinte proiecte mature care pot să fie incluse în parteneriat public-privat. Noi trebuie să luăm presiunea de pe buget, să găsim noi forme de finanțare. Așa s-au făcut autostrăzi în Europa. E o chestiune care trebuie făcută urgent și așa vom lua presiunea de pe buget, la fel în sănătate. La MF e o direcție specializată, vor lucra cu marfa clientului, iar cei doi miniștri vor transmite rapid spre MF ca să dăm drumul la acest parteneriat public-privat.

Avem în atenție (TVA și consum), dar cred că e corect să le discutăm cu bugetul odată. Eu nu vreau să fac promisiuni deșarte. Vreau să vin în fața românilor să știm de unde am preluat această guvernare. România trebuie să-și păstreze traiectoria fiscală asumată pentru că sunt acorduri pe care trebuie să le respectăm. Traiectoria fiscală se poate face și prin creștere economică, nu doar prin tăieri. Eu nu cred că vom ajunge la mâna FMI, nu pot să exclud 100%, dar haideți să vedem și datele de la MF de săptămâna viitoare”.

Despre durata mandatului guvernului:

„O să aibă o ocazie bună să dea acest guvern jos pentru că eu i-am propus domnului Luca Niculescu să facă reforma administrativă prin angajarea guvernului. La fel cu comasarea companiilor de stat etc. tot prin angajarea răspunderii. Faceți moțiune! Au ocazia foarte bună să facă moțiune și la reforma administrației, adevărata reformă. Vă spun, nu e simplu, dar România are nevoie. E cea mai grea reformă și PSD e singurul care poate să facă și o să o facă”.

Despre botez și controversele legate de el:

„PSD nu e un partid perfect sau imaculat și nu o să pretind că e. Evident că am fost afectați de acest eveniment. Eu am ieșit, ca președinte PSD, să cer scuze pentru acel eveniment. Ca al treilea om în stat am un salariu decent și-mi permit să merg atunci când sunt naș îmbrăcat la costum și papion. Dar nu e vorba de asta, ci de o imagine proastă și greșit. Nu mi-am reveni câteva zile pentru că am avut certitudinea că imaginea transmisă de noi e că suntem rupți de realitate. Că în timp ce Bolojan a tăiat tot și a dus România în cap și noi nu ne dăm seama de realitate și de-asta am ieșit să-mi cer scuze. Ca președinte PSD, mi-am cerut scuze și-mi cer și-n seara asta. Dar vă asigur că nu suntem rupți de realitate. De fiecare dată când am guvernat, economia a mers bine și au crescut pensii și salarii. PSD nu și-a trădat niciodată țara. Noi nu am mers la Bruxelles să cerem să se taie fonduri pentru România. Nu am lucrat contra fermierilor. Nu am făcut contracte de tipul celor prezentate aseară președintelui de doamna Porumble. Nu am făcut un PNRR care să slăbească capacitatea statului român. Vreau să vă spun că PSD e partidul care a contribuit la intrarea în NATO și UE și Schengen. Și l-am asigurat pe premierul Luca Niculescu că atingem împreună viitorul obiectiv strategic - intrarea în OECD.

Mulți se dau mari speakeri motivaționali dar au lăsat țara în ruină”.