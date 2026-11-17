Soția lui George Simion a născut o fetiță și a anunțat ce nume va avea aceasta: „Radu a primit cel mai frumos dar”

<1 minut de citit Publicat la 11:26 17 Noi 2026 Modificat la 11:34 17 Noi 2026

George Simion și soția lui, Ilinca au devenit părinți pentru a doua oară FOTO: Hepta

Liderul AUR, George Simion, a devenit pentru a doua oară tată. Soția lui, Ilinca, a născut luni o fetiță, anunțul fiind făcut chiar de ea, pe pagina de Facebook.

„Radu a primit cel mai frumos dar: o surioară! Bine ai venit, Maria! Vă iubim minunile noastre”, a scris Ilinca Simion pe Facebook, anunțând astfel și numele pe care îl va avea fetița.

George și Ilinca Simion s-au căsătorit în anul 2022, nunta având loc în comuna Măciuca, din județul Vâlcea. Evenimentul a atras, la acea vreme, atenția opiniei publice.

După 2 ani, în 2024, Ilinca l-a născut pe Radu, primul copil al cuplului.