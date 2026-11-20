2 minute de citit Publicat la 09:35 20 Noi 2026 Modificat la 09:42 20 Noi 2026

Radu Miruță. sursa foto: Agerpres

Fostul ministru, Radu Miruţă, în prezent deputat USR, a fost găsit în incompatibilitate de Agenția Națională de Integritate (ANI), potrivit surselor Antena 3 CNN. Decizia inspectorilor de integritate vine după dezvăluirile din cadrul emisiunii „Exces de putere”. Antena 3 CNN a arătat că Radu Miruță și-a continuat activitatea de expert tehnic judiciar în timp ce era parlamentar. Fostul ministru poate contesta decizia ANI în instanță.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, Agenția Națională de Integritate (ANI) l-a înștiințat oficial pe Radu Miruță cu privire la decizia de incompatibilitate. Fostul ministru are dreptul să conteste raportul ANI în instanță. Totuși, dacă judecătorii decid că ANI a avut dreptate, acesta va rămâne fără mandatul de parlamentar și nu va mai avea dreptul să ocupe o funcție publică timp de trei ani.

Surse: Radu Miruță a fost declarat incompatibil de ANI

Inspectorii ANI l-au găsit în incompatibilitate pe Radu Miruță, potrivit surselor Antena 3 CNN, pentru că acesta a efectuat în calitate de expert tehnic judiciar o expertiză într-un dosar al Judecătoriei Pitești în timpul mandatului său de parlamentar.

Legea nu prevede o incompatibilitate între cele două, însă Radu Miruță își desfășura activitatea ca și expert tehnic în baza unui PFA.



Acel PFA a fost suspendat, însă Antena 3 CNN a dezvăluit că în perioada în care era depuat, Miruță a fost plătit și a livrat o expertiză. Astfel, s-a realizat un act de comerț, care este interzis parlamentarilor.

Anterior acestor informații, Radu Miruță a susținut în spațiul public, inclusiv într-o declarație oficială transmisă Ministerului Justiției, că nu a făcut nicio nicio expertiză de când este parlamentar.

Ce a spus Radu Miruță

După dezvăluirile Antena 3 CNN, Radu Miruță a declarat că legea îi permite să fie și parlamentar și expert tehnic judiciar.

Fostul ministru a declarat, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că de când este deputat nu a făcut „nici măcar o expertiză”, deoarece nu a avut timp. „Eu nu îmi amintesc să fi făcut vreo expertiză de când sunt parlamentar”, a spus el.

Totuși, potrivit documentelor consultate de Antena 3 CNN, Miruță a făcut o expertiză în 2023.

„Nu este cu nimic relevant ceea ce aduceți dumneavoastră în discuție. (...) Am făcut aceste lucruri din plăcere când am avut timp. Ca parlamentar, aș fi putut să fac în continuare expertize. Eu nu îmi amintesc să fii făcut expertize în perioada în care am fost parlamentar. Dacă dumneavoastră ați identificat un dosar în care aș fi depus un raport de expertiză, nu este nimic absolut ilegal și incompatibil în situația asta. Nici să iei bani în urma efectuării expertizei în același timp cât ești parlamentar nu este nici asta ilegal”, a spus atunci Radu Miruță.

Radu Miruță este la al doilea mandat de deputat, pe listele USR. Ulterior, acesta a fost ministru al Economiei și ministru al Apărării, în Guvernul Bolojan.