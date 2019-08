Tudorel Toader rupe tăcerea! Motivele pentru care a fost dat afară din Guvern

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a vorbit despre motivele pentru care a fost dată afară din Guvern. Acesta susține că a principalul motiv este că a refuzat să gireze o serie de ordonanțe de urgență.

„Doar pentru cei ce vor sa vada/ stie adevarul !

In principal, pentru ca am refuzat :

1. OUG privind amnistia si gratierea;

2. OUG pentru modificarea Codului penal;

3. OUG pentru modificarea Codului de procedura penala;

4. OUG pentru contestarea hotararilor pronuntate de catre ICCJ in completele de 5 judecatori,

...am fost revocat din Guvern !”, a scris Tudorel Toader pe pagina sa de Facebook.