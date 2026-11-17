sursa foto: Gabriel Zetea / Facebook

Ucraina se pregătește să deschidă un consulat la Sighetu Marmației, municipiul maramureșean aflat chiar la granița dintre cele două țări. Vestea a fost anunțată marți de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

„Ucraina pregăteşte deschiderea unui Consulat la Sighetu Marmaţiei. Mă bucur sincer pentru această veste! Am fost de multe ori în Ucraina, am legat prietenii şi am cunoscut oameni extraordinari, de care ne desparte doar Tisa (râu transfrontalier - n.r.). Oameni cu care împărţim o istorie, tradiţii şi, de multe ori, aceleaşi griji şi speranţe. Pentru mine, relaţia cu vecinii noştri de peste Tisa a fost întotdeauna una apropiată sufletului. M-am bucurat enorm când am reuşit să deschidem noul pod dintre Sighet şi Ucraina, iar acum mă bucur să văd că mai facem un pas în apropierea comunităţilor noastre”, a scris Zetea pe Facebook.

Șeful CJ Maramureș a povestit că s-a întâlnit cu Serhii Orlov, diplomatul desemnat să conducă viitorul consulat ucrainean de la Sighetu Marmației. La întâlnire au participat și prefectul județului Maramureș, Florian Sălăjeanu, și Vasile Popovici, președintele GAL Nord Est - Țara Maramureșului, un grup de acțiune locală care sprijină dezvoltarea zonei.

Discuțiile au vizat atât viitorul consulat, cât și colaborarea cu regiunile ucrainene vecine, Transcarpatia și Ivano-Frankivsk.

„Am discutat despre viitorul Consulat, despre prietenia şi colaborarea cu regiunile Zakarpattia şi Ivano-Frankivsk, dar mai ales despre cum putem să fim mai aproape de oamenii de pe ambele maluri ale Tisei. Ştiu cât de grele sunt vremurile prin care trec vecinii noştri ucraineni. Tocmai de aceea cred că trebuie să păstrăm aceste legături, să ne sprijinim şi să nu uităm că dincolo de graniţe trăiesc oameni care au nevoie de prieteni adevăraţi. (...) Maramureşul a fost mereu un loc în care oamenii de diferite naţionalităţi au trăit împreună, s-au respectat şi s-au ajutat. Aşa îmi doresc să rămână şi de acum înainte”, a mai precizat Gabriel Zetea.

Legăturile dintre cele două maluri ale Tisei sunt strânse. Potrivit Consiliului Județean Maramureș, în Ucraina trăiesc peste 400.000 de etnici români, iar în județul Maramureș locuiesc peste 35.000 de etnici ucraineni.

În zona Sighetului, legătura dintre România și Ucraina se face prin două poduri peste râul Tisa, aflate la marginea municipiului. Pentru o perioadă, Căile Ferate Ucrainene au folosit pentru transportul de călători și o veche linie de cale ferată cu ecartament lat, construită în anii 1950, care intră în România prin localitățile Valea Vișeului și Câmpulung la Tisa.

Mașinile și camioanele pot trece granița și prin punctul de frontieră Halmeu, din județul Satu Mare. Tot în zona de graniță, postul Radio România - Sighet difuzează emisiuni în limba română atât pentru comunitatea românească din Ucraina, cât și pentru locuitorii din Sighetu Marmației.

De aproximativ 25 de ani, autoritățile din Maramureș și cele din regiunea ucraineană Transcarpatia discută despre deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei, în zona montană a comunei Poienile de sub Munte, la peste 1.400 de metri altitudine, în Munții Maramureșului. Proiectul a fost însă pus pe pauză odată cu izbucnirea războiului din Ucraina.

La rândul său, România are deja un consulat în Ucraina, la Solotvino, o localitate aflată foarte aproape de granița dintre cele două țări.