Umaniștii schimbă oficial numele partidului și cheamă conservator-liberalii la unitate

1 minut de citit Publicat la 17:35 09 Oct 2026 Modificat la 17:38 09 Oct 2026

Maria Grapini este președinta Biroului Permanent Național al Partidului Umanist Liberal Conservator. Foto: Agerpres

Partidul Umanist Conservator Liberal (PUCL) funcționează oficial, din 9 octombrie 2026, sub noua denumire, după ce Tribunalul București a aprobat decizia Congresului formațiunii din 17 iulie, anul curent. Un anunț în acest sens a fost făcut vineri de liderii PUCL la Palatul Parlamentului, unde conducerea partidului a lansat un apel la unirea forțelor conservator-liberale și a discutat pregătirea alegerilor din 2028.

Reunit în Sala „Nicolae Iorga”, Biroul Permanent Național a consemnat asumarea noii identități politice. Discuțiile au vizat competența în administrație, apropierea de oameni și combaterea abuzurilor împotriva antreprenorilor.

Europarlamentarul Maria Grapini, președintele BPN al PUCL, a criticat răspunsul actualului Parlament la problemele țării și a insistat asupra implicării specialiștilor în elaborarea politicilor publice.

„Politicile publice nu pot fi construite fără experiență și fără înțelegerea problemelor concrete ale oamenilor. Și nu pot fi rezolvate fără specialiști. Iar actuala formulă a Parlamentului nu poate rezolva problemele României”, a spus Grapini.

Umaniștii au discutat despre alegerile din 2028

Pregătirea alegerilor din 2028 a fost una dintre temele centrale ale reuniunii. Deputatul Grațiela Gavrilescu, președintele Biroului Executiv al PUCL, a cerut unitate, muncă și seriozitate, subliniind că organizarea trebuie să înceapă din timp.

„Noi am fost mereu partidul care i-a ajutat pe oameni, indiferent de natura problemelor lor”, a punctat Gavrilescu.

Deputatul Alexandru Băișanu a lansat un atac la adresa conducerii țării, acuzând-o că nu înțelege problemele și aspirațiile populației.

„Visul românesc este mult mai mare decât neputința pe care ei ne-o vând nouă”, a spus Băișanu.

Lavinia Șandru, președintele BCSC al PUCL, a prezentat rezoluția privind platforma conservator-liberală și a făcut apel la unitatea tuturor forțelor liberal-conservatoare din România.

În încheierea ședinței, secretarul general Codruț Sereș a prezentat rezoluția privind combaterea abuzurilor comise împotriva antreprenorilor. Potrivit comunicatului, această temă va deveni un obiectiv central al partidului, urmând să fie dezvoltată în perioada următoare.