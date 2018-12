Un lider PSD își anunță retragerea din funcția de conducere

Președintele filialei PSD Gorj, senatorul Florin Cârciumaru, a anunțat joi, pe Facebook, că în 2019 va fi aleasă o nouă conducere județeană la care el nu va mai candida pentru funcția de președinte. El a spus că îl susține pe deputatul Mihai Weber să preia conducerea PSD Gorj.

„Am susținut, astăzi, ultima conferință de presă în calitate de președinte al PSD Gorj. De aici înainte, voi dedica, în egală măsură, mai mult timp activității parlamentare, cât și activității politice din cadrul organizației PSD Gorj. După o activitate politică de 18 ani, plină de rezultate pozitive , alături de o echipă matură, a sosit momentul în care să fac pasul lateral. Așa stă bine echipei pe care am condus-o, o echipă unită care, datorită calității celor care au format-o, a rezistat ani la rând atacurilor și acțiunilor de destabilizare venite din partea adversarilor politici. Însă din 2019 facem loc unei noi echipe la conducerea PSD Gorj, cu noi aspirații și mari ambiții, dornică de afirmare.

Ne vom bucura pe viitor de o echipă tânără cu visuri, năzuințe și idealuri care va obține rezultate la fel de bune sau mai bune decât cele de până acum. Îi susțin la următoarele alegeri, pe domnii Mihai Weber și Cosmin Popescu pentru funcția de președinte al PSD Gorj, respectiv președinte executiv al organizației județene.

Le urez succes încă de pe acum în formarea echipei, sper că va fi una performanta, și sunt sigur că va câștiga următoarele bătălii electorale în județul Gorj. Pentru a avea succes în continuare, noua echipă are nevoie de oameni cu personalitate, cu un caracter puternic și determinant și sunt sigur că domnii Mihai Weber și Cosmin Popescu vor ști să-i atragă lângă dumnealor.

Este ultima conferință condusă de mine, în calitate de președinte al PSD Gorj. Le mulțumesc jurnaliștilor pentru bună colaborare încă din 1996, când am fost ales consilier județean, pentru colaborarea din 2000, când am fost ales președinte al organizației municipale a PSD Târgu Jiu, dar și pentru buna colaborare pe care am avut-o cu mass-media locală din 2004 și până în prezent ca președinte al organizației PSD Gorj. Nu mai vorbim de cei 16 ani în care am fost ales primar al municipiului Târgu Jiu, presa având un rol semnificativ și în acest caz”, a anunțat Cârciumaru, pe Facebook.