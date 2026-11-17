Un miliard de euro pierderi la companiile de stat. Patru au generat 90% din gaură. Neacșu: „CFR Marfă nu mai poate fi salvată”

3 minute de citit Publicat la 21:44 17 Noi 2026 Modificat la 21:50 17 Noi 2026

Cel mai grav caz este CFR Marfă, care a pierdut peste 600 de milioane și are datorii de peste 3 miliarde la ANAF și la alți creditori. sursa foto: Inquam / George Călin

Companiile de stat aflate pe pierdere costă România aproximativ un miliard de euro în fiecare an, iar datoriile adunate de-a lungul timpului ajung la circa 18 miliarde de lei, a declarat vicepremierul Marian Neacșu marți seara, într-un interviu la Sinteza Zilei. Neacșu a anunțat că Guvernul va lua companiile pe rând și va decide pentru fiecare dacă o salvează, o închide sau o reorganizează.

Potrivit vicepremierului, în economia românească există 1.639 de companii la care statul este acționar. Dintre ele, 165 sunt companii naționale, iar restul aparțin autorităților locale. În 2024, companiile naționale au avut pierderi de circa un miliard, iar aproape toate aceste pierderi, 90%, au venit de la doar patru companii.

„Sunt lucruri pe care le ducem cu noi de foarte mulți ani de zile”, a spus Neacșu.

Cel mai grav caz este CFR Marfă, care a pierdut peste 600 de milioane și are datorii de peste 3 miliarde la ANAF și la alți creditori.

„CFR Marfă nu mai poate fi salvată”, a declarat vicepremierul.

Compania a intrat în faliment, iar activele și activitatea ei au fost preluate de Carpatica Feroviară, o companie pe care statul a înființat-o acum doi ani și care, potrivit lui Neacșu, funcționează în prezent eficient și pe profit.

Trei variante pentru restul companiilor

Pentru celelalte companii cu probleme, printre care CFR Călători și Complexul Energetic Oltenia, vicepremierul a explicat că statul are trei variante: „Unele vor fi salvate, altele vor fi închise, altele reorganizate”.

Neacșu a precizat că deciziile nu vor fi luate peste noapte și nici de un singur om: „nu este o chestiune de decizie personală, nu este o chestiune pe care s-o luăm într-un grup restrâns de oameni”.

„Trebuie să analizăm foarte riguros, să avem o bază de raportare unitară, să știm precis care sunt datele de intrare, pentru a putea pune diagnosticul corect”, mai a mai declarat vicepremierul.

Pentru unele companii, Guvernul ia în calcul să bage bani în ele, însă în așa fel încât banii să nu fie considerați ajutor de stat, care este interzis de regulile europene.

„Vom încerca inclusiv infuzie de capital, dar care să nu fie ajutor de stat, pentru a le crește performanțele”, a explicat Neacșu.

Ce se întâmplă cu TAROM

Întrebat dacă angajații TAROM trebuie să se teamă că își pierd locurile de muncă, Neacșu a răspuns: „TAROM-ul nu se desființează.”

Situația companiei aeriene este însă complicată. TAROM a primit în trecut un ajutor de stat aprobat de Uniunea Europeană, pe baza unui plan de restructurare, dar România nu a îndeplinit condițiile acelui plan.

„Acum suntem în faza în care trebuie să găsim sursa de a da înapoi ajutorul pe care l-am primit și de a ține compania în viață”, a spus vicepremierul.

Neacșu a pus problemele TAROM, ca și pe cele ale altor companii de stat, pe seama conducerii slabe din ultimii ani, spunând că ele „nu au ajuns întâmplător acolo, ci au ajuns tocmai pentru că au fost prost manageriate”.

Guvernul vrea să discute cu Comisia Europeană despre o infuzie de capital la TAROM și caută un management mai bun.

Un partener din Golf sau o fuziune cu Aeroporturi București

Totodată, Guvernul poartă discuții cu companii aeriene din zona Golfului pentru un parteneriat cu TAROM.

„Ele sunt cele mai avansate în momentul ăsta și opiniez că avem șanse să ajungem la o înțelegere”, a declarat Neacșu.

Discuțiile sunt încă în desfășurare, iar condițiile negociate privesc angajații, avioanele, investițiile și relația cu aeroporturile din București.

„Ele vizează păstrarea numărului de personal la un nivel rezonabil, înnoirea flotei, condiții de investiții și relaționarea pe care ar avea-o cu Compania Națională Aeroporturi București”, a explicat vicepremierul.

Iar dacă această variantă nu funcționează, există și un plan B. Statul ar putea să-și mărească participația la TAROM, iar investitorul să fie tot unul românesc, prin unirea TAROM cu Compania Națională Aeroporturi București.

„A doua componentă care poate să ducă la salvarea companiei va fi – sau ar putea să fie luată în calcul – aceea de creștere a participației la TAROM, iar investitorul să fie național și să facem o fuziune între Compania Națională Aeroporturi București și TAROM”, explică Neacșu.

De ce nu au funcționat reformele de până acum

Neacșu a amintit că Uniunea Europeană a cerut României, prin PNRR, criterii de performanță pentru membrii consiliilor de administrație ale companiilor de stat și reguli europene de guvernanță corporativă.

Vicepremierul a fost secretar general al Guvernului în acea perioadă și a participat la scrierea legii și la înființarea autorității care trebuia să verifice performanța companiilor publice.

El a recunoscut că rezultatele nu au fost cele așteptate: „Nici autoritatea respectivă nu și-a îndeplinit rolul pentru care a fost creată și nici noi nu am reușit să oprim declinul multora dintre găurile negre”.