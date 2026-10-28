Un ministru a povestit ce șoc a avut când a văzut execuția bugetară: „O să vă îngroziți, e inadmisibil”

2 minute de citit Publicat la 22:58 28 Oct 2026 Modificat la 23:24 28 Oct 2026

Zamfir a susținut că problema nu este lipsa banilor, ci faptul că fondurile deja alocate nu au fost folosite. Foto: Getty Images

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, susține că a găsit sume uriașe necheltuite în bugetul instituției pe care a preluat-o, deși banii erau alocați pentru investiții, digitalizare, sprijinirea firmelor și promovarea turismului. Invitat miercuri seară la Sinteza Zilei, la Antena 3 CNN, ministrul a prezentat mai multe exemple de programe în care s-a cheltuit doar o mică parte din fondurile disponibile. Zamfir i-a criticat dur pe predecesorii săi de la USR, acuzându-i că nu au făcut reforme și nu au investit banii care ar fi trebuit să ajungă în economie.

„O să vă îngroziți, pentru că este inadmisibil ca Ministerul Economiei, Antreprenoriatului, Turismului și Digitalizării să aibă o execuție bugetară de doar 23%”, a declarat Daniel Zamfir.

Ministrul a susținut că problema nu este lipsa banilor, ci faptul că fondurile deja alocate nu au fost folosite.

„Nu-i vorba că voia să taie de la cheltuieli, că dacă voia să taie din cheltuieli, tăia de la acele consilii de administrație, unde remunerațiile erau cele care erau și unde nu s-a făcut nicio restructurare”, a afirmat acesta.

Zamfir a criticat și activitatea miniștrilor USR care au condus instituția înaintea sa, despre care spune că într-un an și patru luni nu au făcut nicio reformă.

Unul dintre exemplele prezentate de ministru este cel al proiectelor de digitalizare finanțate prin PNRR. Potrivit lui Zamfir, pentru aceste proiecte au fost alocate peste 1,5 miliarde de lei, însă execuția bugetară este de numai 28%.

Ministrul l-a criticat direct pe fostul titular al portofoliului, Irineu Darău, despre care a spus că este IT-ist de profesie și tot nu îi place digitalizarea.

„Păi, dom'ne, am înțeles, nu-i place turismul, nu-i place IMM-ul, nu-i plac resursele naturale, dar IT-ul, meseria de bază? Păi, cum să ai, dom'ne, execuție bugetară doar de 28% din PNRR?”, a declarat Zamfir.

Start-Up Nation și Femeia Antreprenor, printre programele cu cele mai mici cheltuieli

Ministrul a prezentat și situația programelor destinate antreprenorilor, susținând că fondurile alocate au fost folosite într-o proporție extrem de mică.

În cazul Start-Up Nation, program finanțat din fonduri europene nerambursabile, execuția bugetară indicată de Zamfir este de doar 2,12%.

Situația ar fi asemănătoare și în cazul programului Femeia Antreprenor, unde, potrivit ministrului, au fost cheltuite doar 3,92% din fondurile alocate.

Un alt exemplu oferit este Programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, pentru care erau disponibile 123 de milioane de lei din fonduri externe nerambursabile. Zamfir susține că execuția bugetară a ajuns la numai 1,84%.

Ministrul a criticat faptul că aceste programe au rămas cu bani necheltuiți, deși scopul lor era tocmai sprijinirea firmelor și a economiei.

Zamfir: Zero bani investiți din fondurile alocate industriei de apărare

Daniel Zamfir a vorbit și despre industria națională de apărare, pentru care fuseseră prevăzute în buget 300 de milioane de lei. Potrivit ministrului, deși România se pregătea pentru programul european SAFE, predecesorii săi nu ar fi aprobat niciun ban pentru obiectivele de investiții din industria de apărare.

„În industria națională de apărare, bani bugetați, care trebuiau să meargă către diverse obiective, zero”, a declarat acesta.

Nici promovarea turismului nu ar fi stat mai bine. Zamfir susține că, din cele 230 de milioane de lei alocate Programului național de marketing și promovare turistică, execuția bugetară a fost de numai 16%.

„Dom'ne, nici asta nu ne place. Dom'ne, nici asta nu au fost în stare să facă, să promoveze România. 16%?”, a spus ministrul.

Zamfir a susținut că banii rămași necheltuiți ar fi trebuit investiți în economie „ca să ai de unde să aduci bani la buget”.