Un nou anunț fals al Dianei Șoșoacă. De data aceasta a susținut că „limba latină se trage din română” și că „Vaticanul a aprobat”

Diana Șoșoacă a criticat poziția României în Europa și a invocat influența unor puteri occidentale. Sursa foto: Agerpres

Eurodeputata Diana Șoșoacă a susținut vineri, la o conferință organizată la Belgrad, că limba latină provine din română, nu invers, și că această teorie ar fi fost confirmată de Vatican. Ea a criticat, de asemenea, ceea ce a descris drept degradarea creștinismului în Occident și a afirmat că i s-ar fi propus să cumpere o catedrală din Franța pentru 10.000 de euro.

„Nu româna se trage din latină. S-a demonstrat și Vaticanul a aprobat că latina se trage mai mult din română decât invers”, a declarat Diana Șoșoacă.

În realitate, există un consens în comunitatea științifică potrivit căruia limba română s-a dezvoltat din latina populară, forma de latină vorbită în Imperiul Roman. Aceasta s-a răspândit în regiunile dunărene în contextul expansiunii romane și al romanizării populațiilor locale, inclusiv în Dacia, după cucerirea romană. De-a lungul secolelor, latina vorbită în această regiune a evoluat treptat, în condițiile contactelor cu alte limbi și populații, în special cu cele slave, până la formarea limbii române.

În continuare, eurodeputata a criticat poziția României în Europa și a invocat influența unor puteri occidentale.

„De ce trebuie să fim noi mândri de ceea ce suntem? Lasă să fim proștii Europei, așa vrea Ursula și așa vrea Germania!”, a afirmat aceasta.

Afirmații despre catedralele din Occident

În discursul său, Diana Șoșoacă a făcut și o serie de afirmații despre situația creștinismului în țările occidentale, fără să prezinte dovezi în sprijinul lor.

Șoșoacă a povestit că ar fi primit o ofertă de a cumpăra o catedrală din Franța pentru suma de 10.000 de euro.

„Chiar mie mi s-a propus să cumpăr o catedrală cu 10.000 de euro. Zic: cum să cumpăr o catedrală cu 10.000 de euro?”, a relatat aceasta.