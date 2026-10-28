Un senator care a demisionat din USR anunță că trece la PNL: "Nu a fost o decizie ușoară"

Fostul senator USR Gheorghe Ștefănache s-a înscris în PNL. Sursa foto: Gheorghe Ștefănache/facebook

Gheorghe Ștefănache, senator de Galaţi, a anunţat, miercuri, pe Facebook, că se alătură grupului parlamentar al PNL, după ce în luna septembrie a demisionat din USR. El a explicat decizia prin faptul că se regăseşte în "valorile liberale". "Am intrat în politică pentru reforme, pentru un stat mai eficient și pentru drumul european al României, iar aceste obiective rămân aceleași", a declarat Gheorghe Ștefănache.

Senatorul spune că a mers la PNL după "o analiză îndelungă și atent argumentată".

"Politica are sens doar dacă schimbă în bine viaţa oamenilor. Am luat decizia de a mă afilia Grupului parlamentar Partidul Naţional Liberal.

Este o decizie asumată, pe care am luat-o după o analiză îndelungă și atent argumentată. Cred că România are nevoie de stabilitate și de predictibilitate în Parlament, dar, mai cu seamă, are nevoie de reforme care să pună în ordine finanțele publice și să facă statul mai eficient.Nu a fost o decizie ușoară.

Le mulțumesc colegilor din USR pentru perioada în care am lucrat împreună și îi asigur că nu este o ruptură de valori. Am intrat în politică pentru reforme, pentru un stat mai eficient și pentru drumul european al României, iar aceste obiective rămân aceleași.

Mă regăsesc în valorile liberale:

libertatea de expresie;

respectarea legii;

responsabilitate fiscală ;

încurajarea mediului privat;

un stat mai suplu și mai eficient.

Voi milita pentru aceste valori pe care le consider baza unei Românii responsabile față de proprii cetăteni. Totodată, răspund și pe mai departe PREZENT în abordarea problemelor reale din județul.Galați, desprinse din cotidianul alegătorilor gălățeni, cei care m-au trimis să-i reprezint în Parlament.

Voi face tot ce este bine pentru Galați. Nu în ultimul rând, preocupările mele rămân aceleași, legate de transparență în exercitarea actului decizional și de înfăptuirea unei reforme administrativ-teritorială reală, pentru că politica are sens dacă schimbă în bine viața oamenilor", a postat Gheorghe Ștefănache.