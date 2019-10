Victor Ponta, scenariu-șoc pe scena politică: „Dacă trece moţiunea, Viorica Dăncilă nu va mai fi candidatul PSD la alegerile prezidenţiale”

Victor Ponta, fostul premier și liderul Pro România, crede că dacă trece moţiunea, cu siguranţă Viorica Dăncilă nu va mai fi candidatul PSD la alegerile prezidenţiale.

„Are dreptate doamna Dăncilă. În turul 1, va avea un scor mai mare candidatul social-democrat. Şi anume Mircea Diaconu. Sunt convins că dacă va trece moţiunea, doamna Dăncilă nu va mai fi absolut nimic” , a declarat Victor Ponta la Digi24.

Ponta susţine că Viorica Dăncilă a sunat personal 12 parlamentari Pro România cărora le-a propus să fie miniştri, pentru a nu trece, joi, moţiunea de cenzură. „Doamna Dăncilă a promis - cel puţin în grupul Pro România eu am numărat, am vorbit cu 12 colegi pe care i-a sunat doamna Dăncilă personal, nu prin interpuşi şi le-a propus să fie miniştri şi râdeam că dacă 12 sunt de la Pro România, câţi or mai fi de la PSD? Faptul că totuşi a promis 7,5 miliarde de lei din banii publici pentru nişte lucrări ale unor primari arată că e o persoană care nu înţelege responsabilitatea funcţiei de prim-ministru şi calcă în multe străchini şi sper ca joi să scăpăm de doamna Dăncilă, pentru că se dovedeşte mai dăunătoare decât domnul Dragnea”, a mai spus Victor Ponta.