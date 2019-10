Viorica Dăncilă, atac furibund la adresa Opoziției la votul pe moțiunea de cenzură: Niște amatori și niște iresponsabili

Moţiunea de cenzură este semnată de aceiaşi oameni amatori, iresponsabili, care vor să demoleze Guvernul fără să vină cu temele făcute, a afirmat, joi, premierul Viorica Dăncilă, în plenul reunit al Parlamentului.



"Mă uit în sală şi văd aceiaşi oameni amatori şi iresponsabili. Nu v-aţi schimbat prea mult de când ne-am aflat în acelaşi context din care eu, personal, am crezut că aţi învăţat ceva. Am crezut că aţi înţeles că nu puteţi veni în Parlament să daţi jos un Guvern cu temele nefăcute, că nu puteţi sfida din nou românii, că e obligatoriu să veniţi cu o echipă guvernamentală şi cu un program de guvernare, dacă voiaţi să reconstruiţi România, aşa cum atât de măreţ ne spuneţi în textul moţiunii de cenzură. Până acum ne e clar cum vreţi să o demolaţi. (...) Cum aveţi de gând să reconstruiţi, stimaţi semnatari ai moţiunii? Din păcate, nu aţi înţeles nimic", a declarat prim-ministrul.



Dăncilă a denunţat "lupta oarbă pornită de cel mai iresponsabil preşedinte pe care l-a cunoscut România vreodată, care acţionează împotriva propriului popor".



"Aţi avut, stimaţi colegi din Opoziţie, sprijinul şi implicarea totală a preşedintelui României în această campanie agresivă de destabilizare a Guvernului. Aţi avut în favoarea voastră un demers virulent al candidatului Iohannis care şi-a bătut joc de Constituţie şi de drepturile şi interesul românilor. O luptă oarbă, pornită de cel mai iresponsabil preşedinte pe care l-a cunoscut România vreodată, unul care acţionează conştient împotriva propriului popor. Un preşedinte care a uitat de români şi de ţara lui şi a pornit o campanie toxică împotriva Guvernului. În al doilea rând, îl avem pe domnul Tăriceanu, care şi dumnealui a pus umărul la acest demers sortit eşecului, aşa cum a putut - fugind de la guvernare şi sacrificându-şi propriul partid, într-o bătaie de joc incredibilă la adresa românilor care ne-au votat în 2016. Cu toată experienţa domnului Tăriceanu, a căzut în mod ruşinos în capcana lui Victor Ponta şi şi-a asigurat un apus al carierei politice lamentabil. Era totuşi un destin predictibil, pentru că asta li se întâmplă celor ce se aliază cu Ponta: ajung trădaţi, sacrificaţi în numele intereselor personale ale liderului Pro România - un alt artizan din umbră al acestei tentative, premierul demisionar pe Facebook, maestrul minciunilor şi expertul în jocuri de culise cu finalitate zero", a susţinut Viorica Dăncilă.



Ea a adăugat că, în ciuda acestor alianţe, Opoziţia nu a reuşit să facă ceva bun.



"Iată că nici măcar aşa, cu preşedintele-candidat de partea voastră şi cu partenerul de alianţă fugit în mod ruşinos de la guvernare în braţele lui Ponta, nu aţi reuşit şi nu veţi reuşi să faceţi nimic bun, pentru simplul motiv că nu aveţi niciun plan pentru România. Voi nu vă luptaţi pentru un proiect, pentru o viziune sau pentru bunăstare. Voi nu vă luptaţi să faceţi bine oamenilor, să aduceţi vreo formă de progres în viaţa de zi cu zi a fiecăruia. Voi luptaţi unii cu alţii, luptaţi cu interesul ţării şi al românilor", a spus Dăncilă.



Potrivit premierului, textul moţiunii este "un amestec incoerent de falsuri".



"Am citit textul moţiunii şi pot spune că vă reprezintă întru totul. Este, ca şi grupul semnatarilor ei, un amestec incoerent de falsuri. Este o încropire extrem de slabă, fără cifre şi date exacte, plină de aprecieri subiective ş demagogie, care arată perfect caracterul de improvizaţie şi lipsa de seriozitate a acestui proiect. Din nou, stimaţi colegi, vă jucaţi de-a guvernarea. Sunteţi singura Opoziţie din istorie care a reuşit să îşi depună moţiunea şi apoi să fugă de vot. V-aţi făcut de râs în faţa propriului electorat când v-am invitat să votăm acest act cât mai repede. Dacă acest demers nu a meritat sacrificarea unei zile de sâmbătă, mult succes în a le explica oamenilor cum o să guvernaţi şi cum o să reconstruiţi voi România!", a transmis liderul PSD.



Viorica Dăncilă a mai susţinut că niciun partid de Opoziţie "nu a avut curajul" să semneze Pactul pentru bunăstarea românilor.



"Şi nu puteţi să spuneţi că nu am înţeles noi sau românii bine, pentru că v-am chemat să semnaţi Pactul pentru bunăstare, ca să vă angajaţi, în scris, să nu mai tăiaţi vreodată de la oameni. Şi aţi refuzat, cu toţii. Niciunul dintre partidele de Opoziţie nu a avut curajul să semneze acest angajament. (...) Asta ar fi trebuit să dezbatem astăzi aici, stimaţi colegi, acest pact pentru continuarea creşterii veniturilor românilor, a măsurilor de sprijin pentru antreprenori şi IMM-uri. Asta ar trebui să vă preocupe dacă vreţi la guvernare. Însă probabil ştiţi foarte bine că voi, fără tăieri, nu ştiţi şi nu puteţi. Aţi mai arătat-o o dată în vremurile de tristă amintire ale guvernării PDL, când aţi eliminat orice urmă de încredere că puteţi da ţării un Guvern competent", a completat Dăncilă.



Conform prim-ministrului, actualul Guvern a mărit pensiile şi salariile. "Nu voi, ci noi am triplat salariile medicilor şi am crescut cu 80% salariile profesorilor. Noi am majorat pensiile şi am sprijinit un milion de fermieri. Noi am adoptat Programul 'O familie, o casă' şi Programul 'Investeşte în tine' prin care tinerii pot beneficia de împrumuturi fără dobândă. Nu voi şi guvernele voastre, ci Guvernul actual a făcut toate aceste lucruri şi multe altele, pe care le cunoaşteţi foarte bine, dar le ignoraţi deliberat cu ipocrizia care vă caracterizează şi vă uneşte", a menţionat Viorica Dăncilă.