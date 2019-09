Viorica Dăncilă: L-am susţinut pe Dacian Cioloş pentru funcţia de comisar. Aş vrea să văd aceeaşi abordare

sursă foto: gov.ro

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi că ar dori ca propunerile din partea României pentru funcţia de comisar european să fie susţinute de toţi reprezentanţii din Parlamentul European, adăugând în context că, atunci când era europarlamentar, l-a susţinut pe Dacian Cioloş pentru o funcţie în Executivul de la Bruxelles.



"Eu nu am văzut nimic oficial (privind respingerea propunerilor de comisar - n.r.). Am văzut dorinţa unora de a avea comisarii respinşi, pentru că avantajele politice sunt mai importante decât imaginea României. Am fost europarlamentar şi, indiferent de cine a fost nominalizat comisar european, chiar domnul Cioloş, când a venit comisar pe agricultură - eram membru al Comisiei pentru agricultură din PE - am susţinut candidatura domniei sale pentru că era reprezentantul României. Aş vrea să văd aceeaşi abordare şi aceeaşi responsabilitate din partea tuturor", a afirmat Dăncilă, aflată într-o vizită în judeţul Argeş.



Premierul Viorica Dăncilă a reafirmat, pe de altă parte, că nu a luat încă o decizie referitoare la data la care se va prezenta în Parlament pentru a cere un vot de încredere.



"Am spus şi repet - avem 45 de zile de când preşedintele numeşte miniştrii interimari. În cele 45 de zile vom alege perioada în care vom merge în Parlament", a precizat Viorica Dăncilă.