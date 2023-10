Reuven Azar, ambasadorul Isarelului în România: "Motivația soldaților noștri este foarte puternică"

Reuven Azar, ambasadorul Isarelului în România, a făcut declarații din platoul Antena 3 CNN. Oficialul a vorbit despre situația actuală din Orientul Mijlociu și a precizat că ”scopul teroriştilor este să șteargă de pe fața pământului Israelul și să omoare cât de mulți evrei se poate”.

Ambasadorul Isarelului în România a spus, întâi de toate, care este starea de spirit a oamenilor din Israel.

”Avem câteva lucruri care se întâmplă în ceea ce privește sentimentele publice. Primul lucru care se întâmplă este că, pe măsură ce descoperim noi informații despre masacrul din șapte octombrie din satele de la frontiera cu Fâșia Gaza și pe măsură ce auzim poveștile uimitoare ale mamelor care au încercat să își protejeze copiii, unii membri ai familiei au fost omorâți, alții au fost luați ostatic și au rămas singure...

Avem sute de povești de acest fel, demonstrații de curaj ale mamelor care au încercat să-și protejeze copiii, soldați care s-au întors din drum pentru a omorî teroriști și care, până la urmă, au fost uciși chiar ei. Povești uimitoare. Publicul este consumat în asculta aceste povești, în a le vedea la televizor. Le acoperim mediatic 24 din 24. Avem de-a face cu ceva care este inimaginabil, teribil și împotriva căruia trebuie să fim fermi și să luptăm. Așadar, motivația soldaților noștri, motivația rezerviștilor care au fost recrutați pentru a lupta în acest război este foarte puternică, iar așteptările sunt să îndeplinim, să atingem scopul care a fost definit de guvern, acela de a înlătura amenințare Hamas cu orice scop, cu orice preț. Iar guvernul face totul într-un mod foarte planificat. În primul rând vreți să facem în modul inteligent.

Teroriștii Hamas sunt acum în tunelurile lor și sunt sub tensiune, așteaptă contra-atacul nostru și va trebui să verificăm că, mai întâi de toate, am bifat toate scopurile pe care le-am avut la suprafață în ceea ce privește pregătirile și bombardarea instalațiilor care aparțin Hamas, despre care știm și, bineînțeles, trebuie să verificăm dacă daunele colaterale din Fâșia Gaza sunt cât mai mici posibil în ceea ce privește numărul de vieți omenești. Tocmai de aceea, a fost acel apel către populația din nordul Fâșiei Gaza să se mute și de aceea încercăm alături de comunitate internațională să oferim cât se poate de multe ajutoare umanitare pentru partea de sud și, în ciuda încercărilor, Hamas de a ține pe loc populația să nu se mute din Nord pentru că vor să-i folosească ca și scuturi umane. Mare parte a populației s-a mutat deja. Aceasta este situația în acest moment. Operația terestră este iminentă.

Nu știm când se va întâmpla. Nu vrem să expunem niciunul dintre planurile pe care le avem, dar nu există nicio îndoială în ceea ce privește sentimentele publice, că este un lucru pe care trebuie să îl facem. Toată lumea crede că armata ar trebui să facă în mod absolut”, a declarat Reuven Azar.

”Statele Unite au făcute lucruri de o mare importanță”

Oficialul le-a mulțumit Statelor Unite ale Americii pentru sprijinul și tot efortul pe care l-au depus pentru poporul israelian.

”Statele Unite au făcut lucruri de o mare importanță, nu numai că stau alături de Israel în mod public, ci și operațional în ceea ce privește Organizația Națiunilor Unite și Consiliu de Securitate.

Dar Statele Unite au trimis și sprijin substanțial, în primul rând în ceea ce privește ajutor militar care a venit în Israel, dar și prin faptul că a trimis foarte multe forțe militare în Orientul Mijlociu pentru a-i descuraja pe iranieni. Deci aceasta este foarte important acum. Bineînțeles că avem aliați și că Statele Unite au un interes comun cu Israelul să se atingă obiectivele acestui război, dar ne gândim și la ziua de după. Acestea sunt lucruri pe care am început să le discutăm cu ei, dar acum suntem concentrați pe operațiunea propriu-zisă. Așa cum ați spus și dumneavoastră, americanii nu vor putea opri Israelul să se apere.”

Reuven Azar a spus că Israelul s-a ”retras complet din complet din Fâșia Gaza, nu a ocupat Fâșia Gaza și totuși organizațiile teroriste au preluat-o și folosesc populația și toate resursele care sunt oferite de comunitate internațională pentru a ataca Israelul”.

”Israelul a permis Autorității Palestiniene să intre să controleze acestă zonă. Deci este absolut de neconceput și cred că această încercare tradițională de a balansa este complet în afara oricărei ecuații și oamenii trebuie să înțeleagă acest lucru. Este foarte dezamăgitor că un astfel de personaj care este are un rol atât de important în comunitatea internațională se poartă în acest mod”.

”Scopul lor este să șteargă de pe fața pământului Israelul”

Reuven Azar a mai precizat că Hamas nu este o entitate care vrea să negocieze cu Israelul” și că scopul lor este unul clar.

(...) nu vorbim aici cu o entitate care vrea să negocieze cu Israelul. Ei și-au spus care este scopul lor, scopul lor este să șteargă de pe fața pământului Israelul și să omoare cât de multe vrei se poate. Nu vor avea de gând să schimbe asta. Deci, dacă am crezut în trecut că putem trăi cu această amenințare apărându-ne dinspre granițe ca rezultat a ceea ce s-a întâmplat acum. Am ajuns la concluzia că nu avem altă alegere decât să intrăm în Fâșia Gaza și să înlăturăm această amenințare.

În timp ce Autoritatea Palestiniană plătește inclusiv pe teroriștii care au comis aceste atrocități, vor plăti bani familiilor acestora. Avem o responsabilitate și un rol, pentru că în Europa avem aceleași procese care se întâmplă. Am văzut pe străzile Parisului și Berlinului poliția oprind manifestațiile care sprijină Hamas.Deja am văzut ISIS-ul care a comis atacuri. De asemenea, am văzut teroriști Care au înjunghiat și au împușcat oameni în Europa”, a mai precizat ambasadorul Israelului în România.