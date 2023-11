Diplomat palestinian în Marea Britanie: "Israelul plănuiește a doua Nakba" | Imagini cu civili cu steaguri albe și mâinile ridicate mergând spre sudul Gaza

Imaginile repostate de Husam Zomlot, șeful misiunii diplomatice palestiniene în Regatul Unit al Marii Britanii, înfățișează persoane din Gaza, încolonate, purtând steaguri albe și mergând cu mâinile ridicate pe un drum către sudul enclavei.

Coridorul de evacuare a fost aprobat de Israel.

"Tancurile israeliene invadatoare se află în Gaza pentru a forța expulzarea în masă a palestinienilor din casele lor. Am avertizat în repetate rânduri că Israelul plănuiește și pune în aplicare o a doua Nakba. Și lumea încă mai dezbate dacă să ceară sau nu încetarea focului în Gaza?", a scris Zomlot pe rețeaua X, conform The Guardian.

Invading Israeli tanks are in #Gaza to force the mass expulsion of Palestinians from their homes. We have warned repeatedly that Israel is planning for and implementing a 2nd #Nakba. And the world is still debating whether to call for a #CeasefireForGaza? pic.twitter.com/w3boDCXRZk