SUA nu au susținut atacul Israelului în Iran | Presa de stat de la Teheran confirmă explozii în provincia Isfahan

O declarație în acest sens a fost făcută de un oficial american de rang înalt, după atacul israelian în Iran de vineri dimineață, relatează CNN.

Atacul statului evreu a avut loc la doar câteva ore după ce ministrul iranian de Externe, Hossein Amir-Abdollahian, a declarat într-un interviu pentru CNN că, dacă Israelul întreprinde vreo acțiune militară împotriva republicii islamice, replica Teheranului va fi "imediată și la un nivel maxim".

Înainte de atac, SUA se așteptau ca Israelul să nu lovească instalațiile civile sau nucleare din Iran.

CNN a relatat anterior că Israelul a transmis SUA că acțiunea de vineri va fi "limitată".

"Țintele (alese de Israel în Iran) nu au fost specificate Statelor Unite în termeni preciși, dar locațiile nucleare și civile nu se aflau, în mod clar, în categoria vizată", a spus un al doilea oficial american.

Până în prezent, informațiile arată că Israelul a lovit o bază iraniană din provincia Isfahan, unde se află o facilitate de procesare a minereului de uraniu.

Presa iraniană de stat a relatat că toate instalațiile din zonă sunt securizate, inclusiv instalațiile nucleare importante, a remarcat editorul CNN, Nic Robertson.

"Impresia generală transmisă de guvernul iranian și de alte instituții de presă din Iran este că orice incidente au avut loc, acestea nu au deteriorat în mod semnificativ facilități importante în Isfahan", a spus jurnalistul.

O explozie puternică semnalată vineri în apropiere de orașul iranian Isfahan a fost cauzată de "tiruri ale apărării antiaeriene asupra unui obiect suspect".

Declarația aparține unui comandant militar iranian de rang înalt, citat de agenția Tasnim, aliniată regimului de la Teheran.

