Marcel Ciolacu promite că viața românilor se va schimba ”foarte mult”: ”Totul se va vedea în următorii 5-10 ani!”

Avem două mari provocări, PNRR, care înseamnă atât resurse financiare, dar cel mai mult înseamnă reforme de fond, dar avem și cea mai mare provocare, aderarea la OCDE, spune premierul Marcel Ciolacu la Conferința de lansare a proiectului „RO 3.0. Viziunea Viitorului”.

Sursa foto: Antena 3 CNN

”Trebuie să recunoaștem că acum trăim o consecință a trecutului. Ăsta este adevărul. Singurul lucru pe care putem să îl schimbăm este viitorul.

Avem două mari provocări. Avem PNRR, care înseamnă atât resurse financiare, dar cel mai mult înseamnă reforme, reforme de fond, nu de formă și cred că sunt cele mai dure reforme de implementat în România postdecembristă.

Și mai avem, din punctul meu de vedere, cea mai mare provocare, aderarea la OCDE.

Amândouă putem spune că pot crea un plan pentru România. Trebuie să ținem cont de contextul extern, de crizele de securitate, de crizele energetice și trebuie să învățăm din ultimii doi-trei ani, când am avut și pandemie, ce înseamnă cu adevărat provocările. Iar Guvernul trebuie să fie mult mai eficient. Ca să fie eficient trebuie să se reorganizeze, restructureze.

Și atunci va trebui, împreună cu reformele din PNRR, să vedem care sunt prioritățile”, a afirmat Marcel Ciolacu în Conferința ”RO 3.0. Viziunea Viitorului”.

”Investițiile ne-au dovedit că am putut face față descreșterii economice. Nu am făcut deficit pentru consum. Creșterea economică în România pe primul trimestru a fost pe investiții. Și avem investiții în transporturi, unde trebuie să recunoaștem că s-au deblocat marile șantiere în ultima perioadă, în ultimii doi ani, și s-a intrat într-un ritm bun, avem în sfârșit prima mie de kilometri și până la sfârșitul anului următor există o perspectivă clară pentru încă 250 km, asta vorbind numai de rutier. Iar în următorii 5-7 ani, categoric, trebuie să finalizăm încă 1000 de km.

Anul acesta, dar și la începutul anului viitor vor veni și primele trenuri noi după Revoluție. Asta este realitatea românească. În sfârșit schimbăm garniturile de la Metrorex. Asta înseamnă PNRR și asta înseamnă un plan bine stabilit.

Avem și investițiile din sănătate, marile promisiuni ale politicienilor cu spitalele regionale, spitalele focalizate pe arși, în sfârșit au intrat în linie dreaptă. Și cu investițiile venite complementar cu PNRR de la BEI, unde nu obții finanțări decât dacă ai un plan foarte bine stabilit și investițiile majore atât în învățământ clasic și mai ales în învățământul dual... Este pentru prima oară când există centre, și știm foarte bine că ele s-au dezvoltat, în primul rând, în zona Ardealului, unde a existat și infrastructură și normal că au venit investițiile prima oară. Dar este pentru prima oară când avem centre de învățământ dual și în zona Moldovei, de unde am avut cea mai mare migrație de români și de forță de muncă și de plus de valoare, de fapt, către restul Europei”, a mai spus premierul.

”Am anunțat foarte clar că nu vor afecta oamenii de rând”

”Toate măsurile pe care le-am luat până acum, foarte multe din ele discutate, comentate, am anunțat foarte clar că nu vor afecta oamenii de rând. Acestea au fost luate și ca să închidem exercițiul financiar trecut. Adică trebuia să venim cu o cofinanțare de 15%.

Ultimul exercițiu financiar a fost închis la 54%, în plăți directe, în anul respectiv. Vom închide peste 90%. Este prima oară în România. Dar, cu adevărat, a trebuit, și multă lume a râs când am spus asta a trebuit, a trebuit o Românie ordonată. Fiindcă nu avem digitalizare. Aici este marea provocare. Eu, ca prin ministru, nu am informațiile atât de repede ca să pot să fiu eficient și să iau deciziile care se impun în timp real. Pentru că nu am digitalizare. Fiindcă nu am digitalizare la ANAF, nu am digitalizare în sistemul de Sănătate, nu pot vedea eficiența, nu pot vedea unde lipsesc banii în sistem, și aici sunt marile cheltuieli.

La Educație există și se vede, este clară componenta de abandon școlar, vom veni cu masă caldă, cu burse, vom veni cu salarii mai mari la profesori ca să atragem lume mult mai bine instruită pentru educația copiilor noștri. Sunt costuri, dar părerea mea este că vom depăși pentru prima oară, cu un buget direct cu 4 în față la Educație și cu cheltuielile indirecte în Administrația Locală, eu cred că ajungem cu execuția, la sfârșitul anului, în jur de 6%. Pentru că aici este viitorul. Acest viitor, ca și în fotbal, ca și în sport, în orice, se va vedea peste 5-10 ani”, mai spune Marcel Ciolacu.

”Statul român trebuie să fie mult mai eficient în colectare”

”Statul român trebuie să combată evaziunea fiscală, să fie mult mai eficient în colectare, și toată lumea să își plătească impozitele. Asta înseamnă digitalizarea ANAF-ului, să se vadă unde sunt sursele bugetare de cheltuieli majore și să termine odată cu tot ce înseamnă birocrație, fiindcă toate proiectele cer anumite avize. Fiecare minister, în acest moment, va crea un serviciu unic de avizare. Că vorbim de companii, că vorbim de autorități centrale, autorități locale, de persoane fizice care vor să aibă acces la fondurile europene, să fie un singur serviciu. Și atunci cumva împingi, forțezi această digitalizare”, susține premierul Ciolacu.

Iar premierul promite că viața românilor va fi schimbată foarte mult peste șase ani.

”Când există un război, întotdeauna există și un spionaj economic care ajunge în alte limite decât când este pace. Totul se dezvoltă cu o rapiditate mult mai mare. A apărut inteligența artificială, noi vedem lucrurile minore, pe TikTok, pe Facebook, dar fondul este mult mai mare Și provocarea este mult mai mare decât o cuantificăm în acest moment. Trebuie să avem un plan care să țină cont de contextul regional și global, cu crizele de securitate pe care le avem în acest moment și să sperăm că se vor limita la acestea și trebuie să avem un plan al nostru, al României. În primul rând trebuie să acoperim, în afară de datoriile pe care le are statul român față de cetățeni în ceea ce privește sănătatea, învățământul, infrastructura, vom avea investiții majore în energie”, a concluzionat Marcel Ciolacu în Conferința ”RO 3.0. Viziunea Viitorului”.