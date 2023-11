Paradoxul OMV Petrom | Profitul a scăzut, dar investiţile au crescut cu 50%

După ce anul trecut explozia prețurilor la petrol gaze și energie a generat și profituri amețitoare pentru companiile din domeniu, dar și încasări uriașe la buget, 2023, prin comparație, pare anul scăderilor.

În exclusivitate pentru Antena 3 CNN, președintele OMV Petrom, Christina Verchere, dă explicațiile și face previziunea la ce ne așteaptă.

Adrian Ursu: Doamna preşedinte, vă mulţumim pentru acest interviu. Mă întrebam, uitându-mă pe cifre, pentru că aţi publicat raportul pentru primele nouă luni, care este explicaţia pentru această scădere a profitului? 70% este o scădere importantă în comparaţie cu anul trecut.

Christina Verchere: În primul rând, vă mulţumesc foarte mult pentru oportunitatea de a discuta cu dumneavoastră astăzi. Da, puteţi vedea că, de fapt, a fost o scădere destul de mare a profitului nostru net. Rezultatul din exploatare CCA, excluzând elementele speciale, care este un indicator financiar pe care îl folosim, a fost de fapt cu 40% mai mic faţă de anul trecut. Dar scăderea mare este cauzată de faptul că anul 2022 a fost un an fără precedent. Când vă uitaţi la rezultatele noastre, este evident că există o scădere a preţurilor la mărfuri. Am văzut, de asemenea, o creştere a intervenţiilor de reglementare şi fiscale. Şi, de asemenea, în 2023, am avut revizii la rafinăria Petrobrazi, precum şi la centrala electrică, Brazi. Acestea se întâmplă în mod regulat pentru a asigura mentenanţa. Aceştia sunt cei trei factori pe care îi puteţi vedea în rezultatele generale. Dar performanţa operaţională a fost foarte puternică, de fapt, la nivelul companiei. Şi, pe lângă performanţa financiară, evident, este nivelul investiţiilor noastre. Şi, deşi rezultatele noastre financiare au scăzut faţă de 2022, investiţiile noastre sunt, de fapt, în creştere. Şi am crescut investiţiile noastre cu 50% în primele nouă luni ale acestui an. Aşadar, de când ne-am prezentat strategia pentru anul 2030, am spus că vom cheltui 11 miliarde de euro din 2022 până în 2030. Asta înseamnă, de fapt, peste 1,1 miliarde de euro în medie pe an. Aşadar, investiţiile noastre au crescut.

Adrian Ursu: Bineînţeles, această scădere înseamnă mai puţine taxe plătite pentru statul român, pentru că veniturile şi profiturile au fost mai mici decât anul precedent.

Christina Verchere: În general, da, au scăzut, dar nu atât de mult cât a scăzut profitul. Contribuţia la bugetul de stat s-a ridicat la peste 12 miliarde de lei pentru primele nouă luni ale anului. Deci, este cea mai mare contribuţie la bugetul de stat din partea unei companii private.

Adrian Ursu: Referitor la investiţii, în ce domeniu vor fi direcţionate? Pentru că încercaţi să menţineţi echilibrul cu noile provocări legate de programele de tranziţie energetică. Care va fi principalul punct de interes pentru investiţiile dumneavoastră în următorul an?

Christina Verchere: În următorii opt ani, fiind un contributor cheie la securitatea energetică a ţării, avem activitatea noastră tradiţională în care investim. Evident, avem, de asemenea, Neptun Deep. Aşadar, Neptun va reprezenta două miliarde de euro din cele 11 miliarde de euro despre care am vorbit. Aceasta este partea noastră, pentru că Neptun, în ansamblu, este un proiect de 4 miliarde de euro. Dar 35% din cele 11 miliarde de euro vor merge, de asemenea, către oportunităţi cu emisii reduse şi zero de carbon. Aşadar, vom fi o parte esenţială a tranziţiei energetice a ţării şi contribuim la aceasta, precum şi la tranziţia energetică a companiei noastre, pentru că şi acest lucru este important.

Adrian Ursu: Pentru compania dumneavoastră, anul viitor, cum se preconizează deja?

Christina Verchere: Sper să intrăm în anul următor cu un început puternic. Nu am prezentat încă ţintele pentru 2024. Ne concentrăm să încheiem acest an într-un mod puternic. Dar cred că veţi continua să ne vedeţi ca un furnizor puternic pentru clienţii noştri. Continuăm să lucrăm la proiectul Neptun, continuăm să creştem investiţiile în proiectele cu emisii reduse şi zero carbon, astfel încât să fim parte a tranziţiei energetice pentru România.

Adrian Ursu: Va fi un an electoral, foarte încărcat pentru România. Vă este teamă de schimbările, de deciziile guvernamentale care ar putea avea loc în acest an cu patru alegeri?

Christina Verchere: Am învăţat în cariera mea internaţională că atunci când lucrezi în domeniul petroului şi gazelor, lucrezi mereu cu guvernele şi administraţia. Românii vor lua deciziile pe care doresc să le ia şi va fi un alt an în care noi vom continua să lucrăm.