Soluții pentru a avea mai multe produse românești. Ministrul Economiei: ”Avem un deficit de 6 miliarde de euro. Luăm măsuri”

Pe piața din România vor fi disponibile mai multe produse autohtone. Cel puțin, asta își propun producătorii și procesatorii, care vin și cu soluții pe termen lung în acest sens.

Soluțiile au fost prezentate în cadrul unei conferințe marca Antena 3 CNN, la care au fost prezenți inclusiv miniștri.

Țara noastră importă masiv mâncare, deşi, în ultimii ani, produsele românești au devenit tot mai căutate.

”România dacă ar avea 500.000 de vaci matcă în ferme autorizate sanitar-veterinar, România ar deveni în 2-3 ani cel mai mare exportator de lapte din estul Europei. Acum am observat datele INS pe decembrie. A scăzut importul cu 24% la lapte, materie primă, comparativ cu noiembrie. Păi, haideți să venim cu proiecte pe investiții ca să ne asigurăm suficiența de materie primă”, a spus președintele APRIL, Dorin Cojocaru.

Producătorii şi procesatorii aşteaptă și ajutor de la stat, pentru a putea oferi românilor marfă autohtonă de înaltă calitate.

”Îmi doresc să fim stabili, să rămână domnul ministru, să facă tot ce a spus acolo, să ne prindă 2030, să putem să deschidem și fabrica de la Bod, să nu mai importăm zahăr, să ne facem noi propria producție. Vreau să vă spun că am avut solicitare de la fermieri din Ungaria pentru 1400 de hectare ca să aducă materia primă la noi și nu am putut să-i onorăm, pentru că nici ei nu mai au fabrici de procesare pentru tot ce ar putea să cultive”, a precizat Mihaela Neagu, acționar fabrică de zahăr.

”Aceste măsuri de a proteja producătorul român și de a putea să ne creăm un cerc intern și o comunicare între producători, între autorități, între retaileri, ne-ar ajuta mult mai mult să ne dezvoltăm. Noi am făcut acest prim pas acum 2 ani, am creat un program - ”Fermier în țara mea”. Ce am făcut prin acest program? Pur și simplu am adunat alături de noi fermieri mici, care nu aveau o voce nici în partea de chain of supply, nici pe partea de vânzări și i-am ajutat să aibă o voce. I-am ajutat să crească împreună cu noi”, a explicat și Ocravian Păltănea, director dezvoltare Grup Carmistin.

”Mă uit la ultimii 10 ani, sunt programe care s-au făcut pentru vinul românesc și nu puține și nu mici, tot felul de programe pentru zona în care eu activez, respectiv de biologic și biodinamică. Există sprijin și cooperare din toate părțile. Evident că sunt și minusuri, ca peste tot”, a declarat Oana Stan, director marketing Domeniul Bogdan.

Ministrul Economiei, Radu Oprea, a venit cu măsuri de susținere a producției alimentare românești la conferința "Gustul Viitorului", organizată de Antena 3 CNN.

”Avem un deficit pe piața aceasta a produselor agroalimentare de 6 miliarde de euro, dacă îmi aduc bine aminte cifrele spuse de către Institutul Național de Statistică. Și pentru a combate această chestiune, pentru a echilibra balanța, luăm măsuri. Una dintre ele, INVESTALIM, este una dintre schemele de ajutor de stat care vin să sprijine industria agro-alimentară pentru a da valoare adăugată materiilor prime din România”, a declarat Ministrul Economiei, Radu Oprea.

Conferinței RO 3.0 "Gustul Viitorului, Industria alimentară și retailul din România pentru următorii 7 ani", organizată de Antena 3 CNN a adus în prim plan importanța produselor românești in magazinele lanțului de retail.