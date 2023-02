A murit regizorul francez Michel Deville, la vârsta de 91 de ani | A lucrat cu Brigitte Bardot și Catherine Deneuve

Regizorul francez Michel Deville, care a lucrat cu Brigitte Bardot, Catherine Deneuve și Michel Piccoli s-a stins din viaţă la 91 de ani. Anunţul a fost făcut de familie.

Sursa foto: milenio.com

Michel Deville a murit la vârsta de 91 de ani, pe 16 februarie, dar a fost înmormântat ieri.

"Am anunțat acum pentru că înainte am vrut să ne întâlnim în intimitatea familiei noastre, iar Michel ura ceremoniile", a declarat soția și colaboratoarea sa Rosalinde Deville.

Regizorul a murit de "bătrânețe", potrivit soției sale, și a fost înmormântat în cimitirul din Boulogne-Billancourt, "orașul său", în apropiere de Paris. În cariera sa, a obținut 16 premii internaționale. Printre cele mai importante se numără Scoica de Argint pentru cel mai bun scenariu și, de asemenea, pentru cea mai bună regie, la San Sebastián 1999, pentru Confesiunile doctorului Sachs. Iar în 1961 a participat la Festivalul Internațional de Film de la Mar del Plata, cu „Tonight or Never”, cu Anna Karina și Claude Rich în rolurile principale.

Aproape toate filmele sale s-au bazat pe opere literare pe care el însuși le-a adaptat, cum ar fi The reader (1988), cu o altă vedetă franceză, Miou-Miou, sau The Confessions of Doctor Sachs (1999), cu Albert Dupontel, adaptare a romanului lui Martin Winckler.