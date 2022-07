Adriana Bahmuțeanu s-a logodit în biserică după doar trei luni de relaţie. Carmen Harra i-a făcut lipeala cu noul iubit

Pe strada Adrianei Bahmuţeanu soarele iubirii străluceşte voios. Sigură de noua ei iubire, George Steven, după doar trei luni de relaţie a mers în biserică şi s-a logodit, pe 27 iulie.

A contat probabil şi faptul că le-a făcut lipeala însăşi Carmen Harra, specialistă nu numai în clarvedere, dar şi în psihologia relaţiilor.

George Steven locuieşte în SUA şi se ocupă de afaceri imobiliare. Ca şi Adriana Bahmuţeanu, a mai fost căsătorit şi are copii.

”Ne-am cunoscut în urmă cu două-trei luni prin intermediul unei prietene comune, Carmen Harra, din California, pe care o cunosc de 14 ani.

Nu pot să zic că a fost dragoste la prima vedere, pot să spun că am fost interesat de a o cunoaşte. Aşa am simţit amândoi că «It is the right thing», este un sentiment comun”, a declarat George Steven, potrivit cancan.ro.

Adriana Bahmuțeanu a postat, pe contul ei de Facebook, un videoclip de la slujba de logodnă.

"Vă mulţumesc pentru miile de mesaje frumoase, pentru susţinere şi încurajări!!! Este minunată fericirea pe care o trăim şi pe care o construim în fiecare zi, în aşa fel încât să dureze!" a scris Adriana Bahmuțeanu pe contul său de socializare.

Cei doi au înaintat deja şi actele de căsătorie civilă.