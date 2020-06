Brigitte Pastramă: „Motivul divorțului de Ilie Năstase a fost fiul meu”. Băiatul se droghează de la 14 ani

Brigitte Pastramă a fost jefuită de fiul său și de prietenii acestuia. I-au luat mai multe obiecte de valoare și mașina.

„Vin în casă drogați. Este a doua mașină pe care mi-au furat-o. Vin în casă la mine fără să știu și îmi distrug casa, sparg lucruri. Îmi fură și hainele pe care le am la uscat. Este a doua mașină pe care mi-au furat-o și au distrus-o”, a spus Brigitte Pastramă.

„Fiul meu se droghează de la 14 ani. L-am internat și la dezintoxicare. Anturajul l-a adus în halul acesta. Nu am ce să-i mai fac. I-am dat niște bani care i se cuveneau, după ce am vândut un imobil. Am vrut să-i cumpăr casa lui, dar erau prea puțini bani. Eu nu îl mai primesc în casă.

Fiul lui Brigitte Pastramă se droghează de la 14 ani

Vine cu prietenii lui și se îmbată, consumă ce consumă fără să știu. Motivul divorțului meu de Ilie Năstase a fost fiul meu, pentru că eram mereu chemați la Poliție. Mi-a fost rușine să spun până acum”, a spus Brigitte, pentru VIVA!

Comunicatul Poliției

„La data de 22 iunie, în jurul orelor 09:33, Inspectoratul de Poliție a Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie, cu privire la faptul că fiul său, în vârstă de 19 ani, i-a furat mașina, acesta aflându-se sub influența substantelor interzise. La fața locului s-au deplasat polițiștii orașului Voluntari pentru efectuarea de activități specifice. Din primele verificări a rezultat faptul că fiul apelant ei a plecat în cursul nopții cu mașina mamei sale, dar a revenit la domiciliu.

Persoana vătămată și fiul acesteia au fost conduse la sediul Poliției orașului Voluntari pentru cercetări. In prezent polițiștii orașului Voluntari efectuează verificări pentru stabilirea împrejurărilor și circumstanțelor în care s-ar fi produs fapta sesizată”, se arată într-un comunicat presei.