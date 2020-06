Brigitte Pastramă, pusă la zid de propriul fiu: "De la 14 ani, când am venit la București..."

De curând, Robert, fiul pe care Brigitte Pastramă îl are cu primul său soţ - Octavian Sfăt, a dat o petrecere cu câţiva prieteni, unde au consumat alcool, au ascultat muzică la un volum foarte ridicat. În plus, Robert ar fi consumat şi droguri, susţine mama lui, potrivit impact.ro.

Tot Brigitte Pastramă spune că prietenii fiului ei i-ar fi furat maşina, motiv pentru care ea a făcut plângere penală la Poliţie. Ca răspuns, adolescentul susţine că nu s-a furat nimic de la mama sa, ci doar... o sticlă de vin, că tot erau la petrecere.

"Am avut diferite incompatibilăți parentale. Eu am o pasiune și asta o să fac. O să mă fac artist și ei nu îi place chestia asta. Nu m-a ambiționat. Recunosc că am furat și eu o sticlă de vin de la ea, că suntem oameni și vrem să ne mai delectăm și noi. Am dat muzica cu două volume mai sus și a venit peste mine", a spus Robert.

Cât despre consumul de droguri de care îl acuză chiar mama sa, tânărul recunoaște că a încercat o dată, însă nu i-au plăcut. "Nu îmi place să fac ilegalități de genul ăsta. Adică, pe bune? Am consumat doar o sticlă de vin. De la 14 ani când am venit la București i-au rămas idei în cap că eu sunt un copil distrus, că tot consum prostii. Când eram mic mi-au dat niște băieți să trag dintr-o țigară amuzantă, cum se spune, și mi-am dat seama că nu îmi place. Nu aș ridica mâna la ea niciodată", a mai spus Robert, fiul Brigittei Sfăt.