Carmen Tănase a vândut tot ce avea în București și s-a mutat la țară. ”Am vrut să scap de mizerie” 

”Am vândut tot ce aveam în București, am vrut să scap de mizeria de acolo, să respir aer curat și ne-am mutat la…țară. Încă nu am grădina mea, dar o voi face. Am o curte mare, așa cum mi-am dorit”, a declarat actrița pentru impact.ro.

Ea trăiește acum înconjurată de 3 câini și 14 pisici.

”Cea mai mare are 19 ani, toate sunt sterilizate și se înțeleg foarte bine cu cânii, doar au crescut împreună. Vin toate și dorm lângă mine”, a mai povestit ea.

Carmen Tănase va reveni în București, va face naveta atunci când va avea diferite spectacole sau proiecte.

Refuză orice test sau vaccin

Carmen Tănase a fost încă de la început împotriva pandemiei și a măsurilor luate pentru a stopa pandemia în România.

”Mi s-a cerut la început să-mi fac testul, la o filmare. Am refuzat și nu m-a mai interesat nimic. Nu voi face niciodată vaccinul și nici vreun test, chiar dacă va trebui să renunț la vreun job”, a mai adăugat actrița.

