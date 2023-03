Cătălin Bordea şi Nelu Cortea, cuvântul secret care i-a ajutat să câştige America Express

Cătălin Bordea şi Nelu Cortea au dezvăluit, într-un interviu exclusiv la Antena 3 CNN, care a fost cuvântul secret care i-a ajutat să câştige finala America Express, de la Antena 1.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Cei doi au povestit şi cum au trăit această experinţă, dar şi ce nu s-a văzut la televizor din filmare.

"A fost foarte fain, a fost o aventură lungă, întreagă. Acum când o vedem la televizor mi se pare că arată fascinant", a spus Nelu Cortea.

"Şi acum, când am văzut emisiunea, ne aducem și noi aminte exact unde am fost, că acolo faci atât de multe lucruri într-o singură zi, că după aceea nu mai știi unde ai fost şi asta este fascinant", completează Cătălin Bordea.

Ce nu s-a văzut la televizor din filmările America Express

"Multe nu s-au văzut, noi am mai plâns și după ce s-a închis camera, și înainte să ajungem la Irina.

Şi am avut și niște certuri care nu s-au văzut, dar micuțe. Noi nu ne-am certat la modul să ne supărăm, că noi de acasă când am plecat am zis că dacă ne certăm, sunt certuri goale", au recunoscut cei doi.

În toată această aventură, a fost şi un cuvânt secret care i-a ajutat să câştige.

"Am avut și safe word, în caz că unul o ia razna, dar nu l-am folosit, din fericire. Maroan era cuvântul.

Asta era importat, să nu ştie ce zicem", a dezvăluit Nelu Cortea.

Cei doi au recunoscut că au existat şi momente în care au fost gata să renunţe.

"Da, cinci, minim cinci momente au fost. Din prima zi, am spus Stop a doua oară, dar am rămas", au spus cei doi câştigători.

"Ne-am motivat unul pe altul, pentru că cu fiecare etapă ne apropiam din ce în ce mai tare de final", a povestit Cătălin Bordea.