Laurette, dezvăluiri după scandalul de la hotel: ”Era plin de sânge la gură, ca un canibal! Dacă nu venea Poliția, cu două minute înainte, muream!”

Bruneta susține că a mers la hotel pentru o simplă întâlnire cu un bărbat, dar nu pentru a întreține relații sexuale. În schimb, surse din poliție au dezvăluit, în presă, că întâlnirea dintre cei doi s-a finalizat cu scandal după ce bărbatul a ar fi refuzat să îi ofere suma de bani promisă în schimbul serviciilor sexuale.

”Îi mulțumesc lui Dumnezeu și Poliției că am scăpat, totuși, cu viață. Lăsând la o parte oricare ar fi motivul pentru care eu m-am întâlnit cu el, știu că este cineva care vrea să îmi facă rău, nu este prima dată când se încearcă să mi se întindă această capcană. De data aceasta a reușit să mă facă să cad în această capcană, dar planul nu a mers până la capăt și s-a ajuns la această agresiune.

Capcana constă în a mă întâlni cu cineva și a mi se contura o imagine diferită față de cea pe care o am în realitate. Acest domn îmi trimite tot felul de mesaje pentru a mă cunoaște. O să pun la dispoziția organelor judiciare toate mesajele pe care mi le-a scris insistent. Ne-am mai întâlnit cu două zile înainte, dar s-a purtat foarte, foarte, foarte frumos. Nu m-aș fi așteptat să ajung victima unei agresiuni. Dacă nu venea Poliția, cu două minute înainte, muream. (…)

”Era plin de sânge la gură, ca un canibal!”

Nu există așa ceva, referitor la sume de bani. Nu există așa ceva sub nicio formă. În ultimul mesaj pe care i l-am scris, i-am spus că sunt de acord să ne vedem, dar într-un loc în care să nu avem probleme.

Am căzut în plasa lui și acolo s-a schimbat total și… din păcate, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. S-a întâmplat să îmi ceară ceva, eu nu am fost de acord și mi-a spus: ‘de ce crezi că ai venit aici?’ Mi-a propus întâi să vin la el acasă, dar mi s-a părut ceva ciudat, așa că i-am spus să ne vedem în Pipera. Eu, toate dovezile pe care le am, o să le depun la dosar. O să facem o plângere penală. A început să mă lovească, m-a tras de păr, m-a dus să mă închidă în baie, a încercat să mă bage cu capul în closet, am încercat să fug și nu am reușit. (…)

Eu am fost mușcată de mână pentru că m-am târât spre ușă, să pot să întorc cheia, el era peste mine cu toată forța. Când a văzut că am pus mâna pe cheie, m-a mușcat, era plin de sânge la gură, ca un canibal. Oricare ar fi fost motivul întâlnirii, nu există să iei în asemenea hal o femeie la bătaie. Dacă nu venea Poliția, mă omora!”, a povestit Laurette, la Xtra Night Show, potrivit Prosport.

