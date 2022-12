Leo de la Strehaia se zbate între viață și moarte, pe un pat de spital: ”Rugați-vă pentru el!”

Leo de la Strehaia a suferit un accident vascular în închisoare, motiv pentru care a ajuns de urgență la spital.

Sursa foto: Instagram

Familia cântărețului cere oamenilor să se roage pentru el. Patroana, mama lui Leo, susține că singura șansă de supraviețuire este operația. Iar starea lui, în acest moment, este extrem de gravă.

Prietenii lui Leo au postat un videoclip în mediu online în care îi roagă pe toți cei care îl apreciază și îl iubesc pe acesta să se roage pentru el.

„Suntem foarte supărați. Este problema de șeful nostru, este într-o situație foarte gravă. Singura șansă pe care o avem, prieteni, ca să îl pună și pe el Dumnezeu pe picioare este să ne rugăm cu toții, cei care îl iubiți pe Leo și l-ați iubit întotdeauna”, au transmis apropiații lui Leo de la Strehaia.

„Dumnezeu! Ne rugăm la Maica Domnului să fie bine și să îl ajute, să îi dea Dumnezeu sănătate și putere, să aibă în el putere.

Mă rog la bunul Dumnezeu să îl ajute, să îi dea putere, că eu nu mai am cuvinte.

Îmi pare rău, mă doare sufletul pentru el, că eu îl iubeam foarte mult, el chiar ținea la noi! El mi-a botezat copilul și a fost alături tot timpul de el și noi de el.

Știți, prieteni, foarte bine... cât a fost la pușcărie, noi l-am ajutat cu ce am putut, cu toate filmările, cu toate vizualizările. Ca să putem să îl ajutăm acolo, în pușcărie, cu bani, cu ceva, am făcut și noi ce am putut pentru el, pentru că îl iubeam foarte mult și el pe noi chiar ne iubea. Ajutați-ne cu rugăciunile!”, au continuat aceștia.

Patroana, mama lui Leo, susține că starea de sănătate a acestuia este foarte gravă.

”Sunt amărâtă, vai de capul meu, prieteni! Să vă rugați pentru copilul meu, că e bolnav grav! Are un cheag de la inimă care s-a dus la creier și au zis doctorii că numai cu operație scapă. Rugați-vă la Dumnezeu pentru copilul meu, prieteni, care sunteți prieteni cu el!

Mă doare la suflet pentru el! Vă rog frumos să vă rugați, că, dacă vă rugați mai mulți, o să îi fie bine”, a spus și Patroana, mama acestuia.

Clipul a fost postat pe canalul de YouTube al lui Leo de la Strehaia.