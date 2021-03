Maria Dragomiroiu, la cuţite cu Elena Merişoreanu: Este mincinoasă şi invidioasă

Interpreta de muzică populară susţine că o respectă din punct de vedere profesional pe Elena Merişoreanu, dar spune că îşi judecă colegii, iar acest gest nu i se pare unul justificat.

Maria Dragomiroiu a fost invitată în emisiunea "La Măruţă", unde a participat şi la rubrica "Mănânci tot sau îţi ia gura foc", în care trebuia să guste sosuri iuţi sau să dezvlăuie întrebarea la care a răspuns sincer.

Cântăreaţa a fost întrebată ce interpretă de muzică populară o invidiază. Maria Dragomiroiu a mărturisit că este vorba de Elena Merişoreanu şi a decis să îşi explice afirmaţia.

Artista a mai mărturisit şi că în urmă cu câţiva ani, Elena Merişoreanu ar fi mers într-o emisiune TV, în care a discutat despre pensia ei.

"O să spun asta: Elena Merișoreanu. Este artistul pe care îl apreciez, dar se pare că de asta a venit pe pământ, ca să își judece colegii. Îmi pare rău că nu i-am spus, deși ne-am văzut de multe ori. Într-un an, de ziua mea, a venit la TV și a vorbit despre pensia mea celebră. Este un om răutăcios. De pierdut are sufletul dânsei", a povestit Maria Dragomiroiu.

Interpreta de muzică populară susţine că nu este supărată pe colega ei de breaslă, explicând că ea nu este o persoană răutăcioasă şi nu i se pare normal să îşi judece colegii.

"Eu nu sunt supărată pe ea. E mincinoasă, răutăcioasă și invidioasă. Nu poți să te duci să judeci un coleg. E prezentă la toate emisiunile pentru asta", a mărturisit interpreta de muzică populară.

Elena Merişoreanu, replică la adresa Mariei Dragomiroiu

Elena Merişoreanu a comentat afirmaţiile făcute de colega ei în emisiunea TV. Celebra cântăreaţă susţine că nu a deranjat-o ce a zis Maria Dragomiroiu, afirmând că nu poate fi invidioasă, pentru că ea se bucură de talentul muzical.

"Eu sunt acum la un studio muzical. Nu am niciun motiv să fiu supărată sau invidioasă pe ea, că eu cânt cu vocea. A deranjat-o că am zis că a dat concurs la noi, la Rapsodia, cu mulți ani în urmă, și nu a intrat. Să nu se mai vaite că nu are bani când își arată bogăția la televizor", a declarat Elenea Merişoreanu, pentru Fanatik.ro.

